Изделия толочинского “Юниформа” отличают безукоризненные дизайн и качество



На рынок изготовления рабочей одежды это частное предприятие пришло в 2008 году. Собственника из г. Минска привлекли прежде всего уровень профессиональной подготовки наших швей и закройщиц, выгодное расположение производства вблизи города, поселок Райцы, небольшая оплата за площадь арендуемого помещения. Через некоторое время оно приходит в аварийное состояние, но уходить из Толочина, имея такие подготовленные кадры, ОДО “Юниформ” не решилось.

В 2013 году перебрались на новые производственные площади по улице Строителей. Начинали с 8 швей, сейчас их трудится 12, а также 2 закройщицы, технолог, всех вместе в коллективе 19 человек.

Рост численности работающих, прежде всего швей, обусловливали нарастающие из года в год объемы заказов. Ожидать иного не приходилось. Форма, дизайн их изделий, использование хорошо зарекомендовавших в стране и в ближнем зарубежье тканей ООО “Моготекс” (хлопок и полиэфир с хлопком), качество пошива выгодно отличают их продукцию от продукции других предприятий в республике.

Предприятие работает только под ее реализацию, само понятие “складские запасы” как таковое для него не существует. Однажды зарекомендовав себя, оно имеет дело только с возрастанием объемов заказов. Таким образом объем работ набирается, как правило, на месяц вперед.

— Но каждый заказ, — поясняет директор предприятия Ирина Юрьевна Иванова, — чтобы не дошло до штрафных санкций, исполняется обязательно в срок…

Широка география потребителей их продукции. Удельный вес только города Минска в общем ее объеме составляет в среднем по году 70 — 75 процентов. В числе столичных заказчиков СП “Белита”, ОАО “Минскпром-строй”, ОАО “Центроэнергомонтаж”, Минскгаз, МАЗ-МАН и другие. Удельный вес заказчиков из г. Орши составляет почти 15 процентов, из г. Витебска — 10, Толочина — 5 процентов. Изготавливается рабочая одежда даже для предприятий г. Гродно.

Берет “Юниформ” не только изяществом, красотой изделий, но и широким модельным рядом, совершенством отделки. Безусловно, в такой форменной одежде любой организации приятно видеть своих работников. Она создает соответствующее, приподнятое настроение у человека.

— Рынок диктует свои условия, — говорит Ирина Юрьевна, — а у нас есть чем им отвечать. Многое в этой составляющей зависит от технолога, а с Юлией Артуровной Поляковой нам повезло. Более половины наших заказчиков пользуются ее моделями. Даже представители ЦСМС г. Орши, которые проверяют изделия на соответствие различным стандартам и требованиям технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС, были приятно удивлены увиденным. Согласно имеющемуся у ОДО “Юниформ” рейтингу теперь периодичность его плановых проверок будет один раз в пять лет вместо ранее имевшей место периодичности один раз в три года.

С появлением чего-то нового в их сфере деятельности оно тут же внедряется в производство, сертифицируется. Действует гибкая система цен, что позволяет предприятию выходить победителем в торгах по отбору предложений на выполнение работ.

Первые пять лет пользовались предоставленными льготами, в настоящее время работают по упрощенной системе налогообложения.

По мнению директора предприятия, малый и средний бизнес подвижен, динамичен. Работать в нем приходится не легко, но интересно. Сейчас для вновь создающихся предприятий оказывается и существенная кредитно-инвестиционная поддержка.

Где отлажено производство, там и экономика работает. Объем производства по предприятию в среднем в месяц в денежном выражении составляет 55 — 60 тысяч рублей, или около 400 рублей на одного работающего. Постоянно снижается себестоимость продукции. Но есть еще куда, имея хорошую репутацию, расти в объемах производства, чтобы шло и развитие, и росла заработная плата. У ведущих работниц она колеблется в диапазоне от 450 до 600 рублей.

Люди держатся своего рабочего места, дорожат им. Не скрывая удовлетворения, показывали, какие изделия — брюки, куртки, в том числе утепленные, костюмы — умеют они изготавливать.

Есть у коллектива и очень даже оптимистичные планы на будущее. Оставляя за собой то, что делают выше всяких похвал, хотят заняться и продажей обуви, сопутствующих товаров, чтобы выйти по концу года на обозначенный Главой государства средний уровень зарплаты в одну тысячу рублей.

Всеми тонкостями производства, как и экономикой, владеет директор предприятия И. Ю. Иванова. Поэтому теория здесь успешно претворяется и в практические весомые достижения.

Виктор БИРЮКОВ.

НА СНИМКЕ: слева направо швеи Ирина Костеж, Татьяна Пархуцкая, Любовь Зюзик, Оксана Медведская; Оксана Медведская демонстрирует фирменные изделия ОДО “Юниформ”.

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