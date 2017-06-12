Многие белорусы еще хорошо помнят последние десятилетия БССР. О первых же годах молодой советской республики могут рассказать только единицы очевидцев. Между тем это было время «твердой» белорусизации, белорусскоязычной армии, женского аналога «Cosmopolitan» и ориентации на Данию. В этом материале TUT.BY собрал десять интересных фактов о первом десятилетии существования Советской Беларуси.

Как в Швейцарии: четыре государственных языка БССР

Белорусский, идиш, польский и русский — эти четыре языка были государственными в БССР с начала 1920-х годов. На них оформлялись вывески госучреждений и на них переводилось законы Советской Беларуси. Выпускались как четырехъязычные журналы и газеты, так и периодика полностью на каждом из четырех государственных языков. На гербе БССР, утвержденном в 1927 году, надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» была выполнена на всех государственных языках.

Евреи, поляки и русские — в рамках национальной политики, проводимой в БССР в 1920-е годы — могли отдавать своих детей в школы с национальным языком обучения. Также на селе создавались национальные коллективные хозяйства. Кроме еврейских, русских и польских колхозов в БССР в 1920-е годы были образованы литовский, латышский и даже китайский . В 1936 году идиш и польский языки были лишены статуса государственных.



Герб БССР образца 1927 года. Фото: журнал «Беларускі піонэр» 1927 год

Чиновники не знают белорусский? Штраф!

Среди четырех государственных языков главенствующую роль в БССР, разумеется, играл язык титульной нации — белорусский. В 1920-е годы его были обязаны изучать все чиновники и партийные деятели Беларуси. В том числе и те, кто приехал в Советскую Беларусь из других республик СССР. Так, например, Александр Криницкий, который возглавлял белорусскую компартию в 1924—1927 годах, в короткие сроки выучил белорусский язык и партийную работу вел исключительно на нем (хотя сам родился в Твери).

Комиссия по осуществлению национальной политики ЦИК БССР, созданная в 1924 году, периодически проверяла работников госучреждений на знание языка. Тех, кто проваливал проверку, наказывали штрафами. С 1924 по 1927 годы количество госчиновников, владевших белорусским языком, выросло с 22 до 80%.

На белорусский язык также переводились многие периодические издания БССР. Например, газета «Звязда», которая первоначально выходила по-русски, с 1927 года стала выходить полностью на белорусском. По-белорусски шло и преподавание в техникумах и вузах.

Впрочем, белорусизация в 1920-е годы имела вполне прагматичные цели — советское руководство стремилось донести коммунистические идеи до рабочих и крестьян на том языке, который они понимали. Ведь согласно переписи 1926 года на белорусском разговаривало около 67% населения БССР. Свертывание «белорусизации» началось уже в начале 1930-х, когда в СССР был взят курс на русификацию союзных республик.



Растяжка с советскими лозунгами на белорусском языке у здания клуба пищевиков в Минске. Фото: журнал «Чырвоная Беларусь» 1931 год

«А па Менску прыемна шпацыраваць…»

В начале 20 века минская интеллигенция на волне национального возрождения вновь ввела в обиход старинное название города — Менск. Большевики, придя к власти в Беларуси и провозгласив город столицей БССР, взяли его на вооружение. В официальных документах на белорусском языке город именовался не иначе как Менск, пока в 1939 году не стал Минском. Историки связывают это переименование с усилением русификаторской политики союзного центра, которая затрагивала в числе прочего и географические названия.



Обложка книги «Совецкая Беларусь» партийного издательства с подписью в нижней части: «Менск. 1937»

Ленин, Скорина, Калиновский — герои белорусского пролетариата

Пропаганда БССР в 1920-е годы восхваляла не только советских вождей: Ленина, Свердлова или Фрунзе (чьими именами назывались улицы в городах). Агитаторы искали следы революционного самосознания в национальной истории Беларуси.

Так, например, в Советской Беларуси активно популяризировался образ повстанца Кастуся Калиновского, а восстание 1863−64 годов трактовались как революционное движение белорусского народа против тирании царизма. О Калиновском писались книги, статьи в журналах и газетах, в минском музее революции был выделен целый зал под экспозицию о его революционной деятельности. В 1928 году на экраны кинотеатров вышел немой фильм «Кастусь Калиновский». Его съемки проходили в Минске, и на пленке остались запечатлены стены Пищаловского замка и улицы Верхнего города.

В 1925−26 годах в БССР широко и на самом высоком государственном уровне отмечалось 400-летие белорусского книгопечатания. Франциск Скорина позиционировался как человек прогрессивных взглядов и предвестник революционного вольнодумства ХІХ века. Но уже в 1930-е годы восхваление этих героев белорусской истории стало считаться буржуазным пережитком, а их упоминание в официальных изданиях станет нежелательным.



Афиша кинофильма «Кастусь Калиновский» производства Совкино и Белгоскино. Фото: imdb.com

Красный день календаря: день освобождения Минска, день Революции и Рождество

Советский Союз сегодня воспринимается как исключительно атеистическая страна. Но в первые годы существования БССР многие церковные праздники в календаре оставались нерабочими днями. И это несмотря на обособление церкви от государства и антирелигиозную пропаганду. Так, в 1927 году Преображение и Успение соседствовали в списке нерабочих дней с годовщиной Октябрьской революции, а Первомай отмечался после Пасхи.



Табель-календарь на 1927 год из справочника «Вся Беларусь», напечатанного государственным издательством БССР в 1926 году

Также в межвоенной БССР существовал свой праздник, который в чем-то можно сравнить с сегодняшними торжествами на 3 июля. Речь об 11 июля. Именно в этот день в 1920 году Минск в ходе наступления Красной Армии был освобожден от «белополяков».

В 1920-е и 1930-е годы этот день стал основным столичным праздником. В годовщину освобождения в столице проходили военные парады, газеты печатали воспоминания горожан, очевидцев «белопольской» оккупации и рассказы ветеранов-красноармейцев, художники и литераторы посвящали этой победе свои работы. После включения Западной Беларуси в состав БССР значение праздника стало уменьшаться. Великая Отечественная война и освобождение Беларуси в 1944 году окончательно вытеснили день 11 июля из списка главных праздников страны.



Картина «Вступление Красной Армии в Минск в 1920 г.», написанная художником Евгением Зайцевымв 1940 году. Репродукция из книги «Изобразительное искусство Белоруссии» 1940 года, оригинал картины до наших дней не сохранился

«Советская Беларусь» и труды Ленина на «тарашкевице»

В 1920-е годы как в школах, так и в государственных учреждениях пользовались «Белорусской грамматикой для школ», написанной филологом Брониславом Тарашкевичем. Орфография, разработанная ученым, наиболее подходила для передачи особенностей белорусского произношения на письме. «Тарашкевицей» пользовались все белорусскоязычные государственные издания, ей оформлялись законы и ей же набирались труды советских вождей, переводимые на белорусский язык в БССР в то время.

В результате реформы белорусского языка 1933 года, которая ввела так называемую «наркомовку», белорусская орфография была приближена к русской. В белорусский язык были введены более 30 фонетических и морфологических особенностей, позаимствованных из русского языка.



Первая страница газеты «Савецкая Беларусь» 1925 года, основная отличительная черта «тарашкевицы» — обозначение мягкости звуков мягкими знаками при письме — хорошо заметна в тексте статей

Рост территории — более чем в два раза

После окончания советско-польской войны территория БССР составляла всего 52,4 тыс. км2, а население — 1,5 миллиона. Много земель с преимущественно белорусским населением находилось в составе РСФСР. В 1924 году в БССР из состава РСФСР были переданы Витебская губерния и часть Смоленской губернии с Оршей. В 1926 году присоединен Гомель, после чего восточная граница БССР в общем стала соответствовать границе Великого Княжества Литовского перед первым разделом Речи Посполитой. Всего за 1920-е годы территория БССР увеличилась до 126,3 тыс. км2, а население до 5 миллионов человек.



Карта БССР 1925 года, Гомельская губерния ещё находится в составе РСФСР. Карта из фондов Национальной библиотеки Беларуси

«Зважай! Шыхтуйся! Крокам руш!» — белорусские дивизии Красной Армии

По окончании Гражданской войны Красная Армия перешла на режим мирного времени. В новых условиях были сформированы части РККА по национальному признаку, размещавшиеся в союзных республиках. Так, в 1924 году указом Реввоенсовета на территории Белорусского военного округа (БВО) было организовано две белорусские дивизии. Предполагалось, что они будут формироваться исключительно из призывников с территории БССР, а служба в них должна была проходить на белорусском языке.

На первых этапах формирования дивизий в них не хватало квалифицированных специалистов-белорусов. Командиров, знающих белорусский язык, было только 36%. Тем не менее уже к концу 1920-х годов их число увеличилось до 90%. Для скорейшей белорусизации армии при дивизиях организовывались курсы белорусского языка, издательство БВО выпускало военную литературу по-белорусски. В том числе в 1927 году был издан «Практычны беларускі вайсковы слоўнік» Бойкова и Барановского, содержащий военную терминологию, необходимую для несения службы на белорусском языке («Зважай! Шыхтуйся! Крокам руш!»).

Подготовкой белорусских кадров для национальных дивизий занималась Объединенная белорусская военная школа (она размещалась в минском здании, где сейчас располагается Суворовское училище). В 1938 году национальные военные части были реорганизованы в общесоюзные.



Литография художника-графика Анатолия Тычины (1897−1986) «Красноармейцы», использовавшаяся в качестве иллюстрации на обложке журнала «Чырвоная Беларусь» 1930 года

«БССР — красная Дания!»

После Первой мировой войны Дания показывала выдающиеся успехи в сельском хозяйстве. Причиной была децентрализация крестьянских хозяйств и внедрение хуторской системы. Нарком земледелия БССР Дмитрием Прищеповым позаимствовал хуторской принцип для БССР и в середине 1920-х годов провозгласил лозунг «БССР — красная Дания!».

Прищепов внес соответствующие предложения в пятилетний план развития сельского хозяйства на 1925−1929 годы. В те годы государство давало крестьянам свободу выбора форм землепользования и поощряло переселение на хутора. Эта политика сильно отличалась от общесоюзной. Там делался акцент на коллективизации крестьянских хозяйств.

В начале 1930-х годов, когда союзный центр начал «закручивать гайки» в отношении экономической самостоятельности советских республик, Прищепов был отстранен от должности и арестован по сфабрикованному делу о «Союзе освобождения Беларуси». Политика наркома была признана «вредительской», а поощрение хуторских хозяйств названо «насаждением кулацких хозяйств». С 1930 года в БССР началась повальная коллективизация.



Комбайн на уборочной в одном из совхозов БССР. Фото: журнал «Чыровная Беларусь» 1930 год

Белорусские «Time» и «Cosmopolitan»

В середине 1920-х годов в БССР появились десятки новых изданий, большая часть из которых выходила на белорусском языке. Особо стоит отметить появление нескольких иллюстрированных журналов самой разной тематики, выполненных на высоком полиграфическом уровне. Так, например, в 1930 году вышел в свет первый номер журнала «Чырвоная Беларусь». Издание, в котором использовались широкоформатные иллюстрации, освещало события, происходившие в БССР, в союзных республиках и в мире. «Чырвоная Беларусь» была по сути аналогом американского журнала «Time». В издании также публиковали свои стихи, рассказы и очерки известные белорусские литераторы того времени.

С 1924 года в Беларуси начал выходить советский «Cosmopolitan» — женский иллюстрированный журнал «Беларуская работніца і сялянка» (сегодня это издание называется «Алеся»). Журнал не только освещал политику, но также давал практические бытовые советы, размещал выкройки модных костюмов и даже консультировал по вопросам женской контрацепции.



Обложка журнала «Чырвоная Беларусь» № 14 за июль 1931 года