Лучшие комедии: не только посмеяться, но и стать умнее

Хорошая комедия — не та, в которой все шутки построены на теме секса и грязи, а та, под которую можно и хорошо посмеяться, и стать после просмотра чуточку лучше. И пусть иногда действительно хочется посмотреть какой-нибудь "чернухи", но так бывает очень редко. А как же сориентироваться и найти по-настоящему хорошую комедию, если фильмов этого жанра каждую неделю выходит несколько десятков? Sputnik изучил рейтинги сервисов любителей кино и оценки кинокритика, чтобы собрать обзор из топ-5 лучших комедий последних нескольких десятилетий.

Квентин Тарантино. "Криминальное чтиво"

Без сомнения лучший фильм американского режиссера Квентина Тарантино, "Криминальное чтиво", вышел на экраны более 20 лет назад — в 1994-м, и сразу получил престижную "Золотую пальмовую ветвь", а также еще вагон и тележку разных наград и хороших отзывов кинокритиков. И вошел в список лучших комедий по версии кинокритиков мира.

Сюжет "Криминального чтива" посвящен двум бандитам, которые философствуют и попадают в разные истории — казалось бы, ничего такого, но от персонажей Джона Траволты и Самюэля Л. Джексона невозможно оторваться! К слову, помните мем с "потерявшимся" Траволтой? Он именно из "Криминального чтива".

"Криминальное чтиво" — отличная комедия для того, чтобы посмотреть вдвоем или компанией: шутки здесь только для взрослых, но ни пошлости, ни скуки не будет все два с половиной часа фильма.

Роберт Земекис. "Назад в будущее"

"Назад в будущее" можно смело включать и в рейтинг лучших фантастических фильмов всех времен, но фильм очень смешной и легкий, поэтому в нашем обзоре он значится как комедия. История про подростка, попавшего при помощи машины времени в прошлое, не только получила потом продолжение, но и упоминалась во многих популярнейших телесериалах и книгах.

После оригинального "Назад в будущее", вышедшего в 1985 году, создатели ленты выпустили два продолжения: в 1989 и 1990 годах. Все три фильма истории про Марти и дока Брауна имели оглушительный успех — как в прокате, так и у кинокритиков. Наград фильм не получил — его посчитали слишком легким, но свой след в истории кино оставил.

"Назад в будущее" отлично подходит не только для нашего списка лучших комедий, но и для семейного просмотра — никаких "взрослых" шуток здесь нет, а вашему ребенку определенно понравится машина времени из фильма, в основу которой лег ставший легендарным DeLorean DMC-12.

Терри Гиллиам. "Монти Пайтон и священный Грааль"

"Монти Пайтон" — это настоящая библия юмора современных британцев. Выходившие с 1970-х годов разные истории показывали во всем мире и демонстрировали настоящий "британский юмор" — часто нелепый, но очень добрый.

Зрителю в постсоветских странах "Монти Пайтон" не так хорошо знаком, но очень зря: благодаря комедиям этой серии в мире появилось много комиков, и даже в стенд-ап шоу сегодня часто цитируют шутки из британских сериалов и фильмов.

Начинать смотреть "Монти Пайтон" советуем именно со "Священного Грааля" — а после этого и вы, и вся ваша семья не сможете оторваться от этих комедий.

Гай Ричи. "Карты, деньги, два ствола"

Если вы думали, что Гай Ричи наиболее знаменит по фильму "Меч короля Артура" или вольным экранизациям "Шерлока" — значит, вы были неправы. Ведь именно комедия "Карты, деньги, два ствола" по праву входит в списки лучших комедий конца прошлого века.

Главные герои фильма Ричи — опять же, криминальные элементы, но такие, что в них невозможно не влюбиться и не смеяться над нелепыми ситуациями вместе с ними. Конечно, "Карты, деньги, два ствола" вместе с детьми не посмотришь, но для взрослой компании комедия — отличный выбор.

И, думается нам, после "Карты, деньги, два ствола" вам определенно захочется посмотреть еще больше фильмов Ричи — а смешить он умеет в каждом из них!

Уэс Андерсен. "Отель Гранд Будапешт"

Комедия "Отель Гранд Будапешт" — самый "молодой" из всех фильмов в обзоре: лента вышла в 2014-м и сразу произвела фурор на Берлинском кинофестивале. До сих пор картина — последняя у Андерсена, и, определенно, лучшая у него: кроме гениальной стилистики, операторской работы и игры актеров (чего только стоит Райф Файнс!) здесь очень смешно практически в каждой сцене.

Пусть "Отель Гранд Будапешт" и комедия, но в фильме вы можете увидеть аллюзии на историю Европы и узнать много нового. Впрочем, это не мешает картине попасть в наш рейтинг лучших комедий.

Смотреть "Отель Гранд Будапешт" лучше всего влюбленным парам — ведь вас не оставит равнодушными любовная история из фильма.

Что еще можно добавить в рейтинг лучших комедий?

Подобные рейтинги всегда субъективны, однако Sputnik пытался опираться на данные оценок на сайте IMDb и отзывов кинокритиков, а также всевозможных списков рекомендаций фильмов для кинокритиков. А какой фильм вы бы добавили в список лучших комедий? Расскажите нам в комментариях — будем пополнять рейтинг вместе!