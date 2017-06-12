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В Бресте на стенде с чиновниками по ошибке разместили фото журналиста Белсата

13.06.2017 17:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фото журналиста Белсата появилось на информационном стенде среди фотографий чиновников областной и городской вертикали, установленном в брестском кинотеатре «Беларусь».


Фото: Белсат

Фотография журналиста Белсата Алеся Левчука размещается в одном ряду со снимками сотрудников Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи города Бреста. Корреспондент подписан как «первый зам. начальника Левкович Вадим Николаевич».

По мнению Алеся Левчука, его фото на стенд попало из интернета. В декабре 2015 года этот же снимок был опубликован на сайте spring96.org в материале под заголовком «Брест: руководитель идеологического отдела облисполкома пытался помешать работе журналистов».

 
Теги: Брест
 
 
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Фотографию журналиста Белсат подписали первым заместителем начальника идеологического управления облисполкома.

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