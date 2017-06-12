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"Семейство Котошьян". В Исландии запустили реалити-шоу про жизнь чудесных котят
13.06.2017 17:55 — Новости Культуры | Tut.by
В Исландии идет реалити-шоу «Семейство Котошьян»: только оно не про гламурное семейство, а про чудесных котиков в кукольном доме, которые ищут новую семью.
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Шоу назвали по аналогии с другим популярным телесериалом «Семейство Кардашьян». Вот только цель у кошачьего варианта самая благородная: найти настоящий, а не кукольный дом для четырех обитателей по имени Гусни, Стуб, Бриет и Ронья. Кто-то подбросил их на фабрику, а после они оказались в приюте. А Исландское общество защиты кошек решило помочь найти малышам хозяев и запустило трансляцию в сотрудничестве с новостным агентством
Гусни — черно-белый котик. Он очень общительный шутник, который постоянно задирает своих братьев и сестер. Стуб — почти полностью полосатый с белым носиком. Этот храбрый котенок — настоящий лидер всей банды. Бриет — полосатая с белым животиком, она самая сдержанная из всех. И, наконец, Ронья — дерзкая, но при этом самая милая кошечка в домике.
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В Исландии идёт реалити-шоу "Семейство Котошьян": только оно не про гламурное семейство, а про чудесных котиков в кукольном доме, которые ищут новую семью.
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