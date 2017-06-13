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В Москве найдена мертвой участница "Битвы экстрасенсов"

13.06.2017 22:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Москве погибла участница телешоу «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».


Отмечается, что тело 30-летней женщины было найдено во вторник, 13 июня, на козырьке стоматологической клиники у дома на шоссе Энтузиастов. По данным издания, она выпала с балкона квартиры на шестом этаже. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Как сообщается, ранее в этот же день Новоселова поссорилась с молодым человеком. После этого она позвонила матери, попросила ее приехать и потом говорила с ней о смерти. Затем родственница пошла смотреть телевизор, а через какое-то время услышала глухой удар.

В 2013 году в суде разбиралось дело о похищении девушки и ее друга Олега Петрова. По версии следствия, трое мужчин напали на Новоселову и ее спутника в подъезде, похитили их и требовали от матери потерпевшей выкуп в размере 7,5 миллиона рублей. В результате злоумышленники получили сроки от 7 до 15 лет.

Новоселова принимала участие в «Битве экстрасенсов» в 2008 году, а затем отказалась от дальнейшей борьбы, объяснив, что этого потребовали духи. Впоследствии она участвовала в передаче «Экстрасенсы ведут расследование».

 
 
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Отмечается, что тело 30-летней женщины было найдено во вторник, 13 июня, на козырьке стоматологической клиники у дома на шоссе Энтузиастов.

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