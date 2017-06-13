В интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли

Видео настоящего боя между легендарным киноактером и мастером восточных единоборств Брюсом Ли и его учеником появилось в интернете на YouTube-канале Beerdy: Bruce Lee Central . Об этом сообщила газета Daily Mail .

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Как отмечает издание, бой, скорее всего, проходил в Калифорнии, где у Брюса Ли была своя школа Джит Кун-До. Соперником Брюса Ли стал его ученик Тэд Вонг. Их бой — единственная запись реального боя в стиле смешанных единоборств (MMA). Согласно правилам того времени на соперниках надета специальная защитная экипировка.

Брюс Ли снялся в более чем в 30 фильмах (в том числе «Кулак ярости», «Путь дракона» и «Игра смерти»). Он скончался в 1973-м в возрасте 32 лет.