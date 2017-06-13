Американский пенсионер нашел в гараже картину, за которую может получить до 15 млн долларов

Считавшаяся утерянной картина знаменитого американского абстракциониста Джексона Поллока была обнаружена в гараже в американском Скоттсдейле (штат Аризона), сообщает Fox News . 20 июня она будет выставлена на аукцион с начальной ценой в пять миллионов долларов. Однако, по оценке эксперта, коллекционеры могут заплатить за нее до 15 миллионов долларов.

Картина Джексона Поллока, найденная в гараже. Фото: edition.cnn.com

Написанную гуашью между 1945-м и 1949 годами безымянную работу Поллока еще в январе 2016 года обнаружили в гараже пенсионера в Аризоне. Владелец гаража готовился к переезду в дом престарелых и сосед помогал разбирать ему старые вещи, среди которых и была найдена работа Поллока, а также еще несколько картин. Сосед посоветовал выставить произведения современного искусства на торги.

Как сообщает CNN , оценкой занялся владелец аукционного дома Джош Левин. Сначала он оценил картину в 300 долларов, но позже выяснилось, что речь может идти о работе Поллока.

Как оказалось, картина принадлежала сводной сестре пенсионера Дженифер Гордон Косгрифф, которая была знакома с художником. Когда в 1990-х годах женщина умерла, брат упаковал принадлежавшие ей вещи и отправил на хранение в гараж, где они пролежали до начала 2016 года.

Начальная цена за ценный лот составляет пять миллионов долларов, однако Левин считает, что за картину можно выручить от 10 до 15 миллионов.

Пол Джексон Поллок (1912−1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Оказал значительное влияние на искусство второй половины XX века. Одна из его картин под названием «N5, 1948» в 2006 году поставила рекорд — мексиканский финансист Дэвид Мартинес заплатил за нее 140 миллионов долларов.