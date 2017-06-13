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Нарисованному верить: слуцкие пояса или нет

14.06.2017 13:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Световые опоры на площади Свободы украсили пластиковыми фартуками, которые, как заявили авторы проекта, адаптированы и раскрашены под слуцкие пояса.

Нарисованному верить: слуцкие пояса или нет
© Sputnik/ Станислав Андросик / Артем Бордовский
Искусствовед "прошелся" по граффити на Октябрьской

Открытие прошло с помпой — присутствовали городские чиновники, депутаты и обычные минчане. Правда "раскраски" удостоились всего шесть световых опор.

Авторами проекта стали представители Белорусской академии искусств. Собственными силами они и реализовали его с благословения городских властей.

Sputnik решил разобраться, насколько эти узоры похожи на орнамент слуцких поясов и какую художественную ценность несут.

Искусствовед, куратор корпоративной коллекции "Белгазпромбанка" Александр Зименко рассказал, что узоры на световых опорах — действительно попытка переработать узоры со слуцких поясов.

Нарисованному верить: слуцкие пояса или нет
© Sputnik / Виктор Толочко
На площади Свободы в Минске раскрасили фонарные столбы

"Первый директор нынешнего Национального художественного музея Николай Михолап предложил использовать орнамент со слуцких поясов как элемент традиционной культуры Беларуси", — пояснил искусствовед.

Подробнее о том, что на самом деле нарисовано на фонарных столбах читайте на белорусской версии Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Фонари возле минской ратуши украсили цветные узоры. В них можно рассмотреть орнамент со слуцких поясов.

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