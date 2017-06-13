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Полицейские закрывают упаковки своего молока на замок, чтобы его не выпили коллеги
14.06.2017 13:45 — Новости Культуры | Tut.by
Британский курсант выложил в твиттер фотографию из холодильника в полицейском участке города Галифакса. Каждая бутылка молока защищена от коллег крышкой с замком. Одна из емкостей дополнительно обмотана лентой с надписью «Опасность заражения».
«К другим новостям: кража молока в полицейском участке Галифакса, похоже, широко распространена. Когда мне сказали: „Найди бутылку без замка“, я думал, это была шутка!» — написал курсант.
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Британский курсант выложил в твиттер фотографию из холодильника в полицейском участке города Галифакс. Каждая бутылка молока защищена от коллег крышкой с замком....
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