ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полицейские закрывают упаковки своего молока на замок, чтобы его не выпили коллеги

14.06.2017 13:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский курсант выложил в твиттер фотографию из холодильника в полицейском участке города Галифакса. Каждая бутылка молока защищена от коллег крышкой с замком. Одна из емкостей дополнительно обмотана лентой с надписью «Опасность заражения».

«К другим новостям: кража молока в полицейском участке Галифакса, похоже, широко распространена. Когда мне сказали: „Найди бутылку без замка“, я думал, это была шутка!» — написал курсант.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский курсант выложил в твиттер фотографию из холодильника в полицейском участке города Галифакс. Каждая бутылка молока защищена от коллег крышкой с замком....

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Нарисованному верить: слуцкие пояса или нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика