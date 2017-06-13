Полицейские закрывают упаковки своего молока на замок, чтобы его не выпили коллеги

Британский курсант выложил в твиттер фотографию из холодильника в полицейском участке города Галифакса. Каждая бутылка молока защищена от коллег крышкой с замком. Одна из емкостей дополнительно обмотана лентой с надписью «Опасность заражения».

In other news, the milk theft in Halifax Police Station seems to be rife. when he said find one without a padlock, thought he was joking. pic.twitter.com/dGZ4wKsvpq — PC 3220 Sharp (@WYP_PC3220Sharp) 11 июня 2017 г.

«К другим новостям: кража молока в полицейском участке Галифакса, похоже, широко распространена. Когда мне сказали: „Найди бутылку без замка“, я думал, это была шутка!» — написал курсант.