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Американский журнал обнаружил плагиат в Нобелевской лекции Боба Дилана
14.06.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by
Американское сетевое издание Slate
Slate обратило внимание на то, что в части лекции Дилана, посвященной одному из его любимых произведений — роману Германа Мелвилла «Моби Дик» — в 20 из 78 предложений есть сходство с пересказом книги, размещенном на SparkNotes. Издание даже приводит таблицу, по которой можно проследить явное сходство между текстами.
Автор статьи в Slate обратился за комментарием к профессорам английского языка и литературы, некоторые из которых не усмотрели ничего «преступного» в лекции Дилана. Правда, один из них, Хуан Мартинес из Северо-Западного университета все же заявил, что если бы Дилан учился у него и подал работу с этими отрывками, он бы ее не принял.
Выступление с Нобелевской лекцией в течение шести месяцев после церемонии вручения премии (до 10 июня) — необходимое условие для получения лауреатом денежной составляющей премии в размере 8 миллионов крон (920 тысяч долларов). Издание обращает внимание на то, что речь Дилана была
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Американское сетевое издание Slate проанализировало Нобелевскую лекцию лауреата в области литературы Боба Дилана и пришло к неутешительному выводу, что отдельные...
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