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Поэзию Богдановича на испанском в Мадриде презентовали Макей и Латушко

14.06.2017 17:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Презентация сборника стихов Максима Богдановича на испанском языке состоялась во вторник в Мадриде в книжном магазине "Лос Эдиторэс" с участием главы МИД Владимиром Макеем и послом в Испании Павлом Латушко.

Впервые в Испании на двух языках — белорусском и испанском — издан сборник избранных стихов Максима Богдановича "Згукі маёй Бацькаўшчыны" ("Ecos de mi tierra"). Издание приурочено к 100-летию со дня смерти гениального белорусского поэта, писателя, публициста, литературного критика, которое отмечали в Беларуси и мире 25 мая. 

Проект издания подготовлен Верой Кухаревой, директором небольшого испанского издательства "Ediciones Irreverentes", которым она занимается вместе с мужем, испанским писателем Мигелем Анхелем де Рус. Вера Кухарева — белоруска, окончила Белорусский университет культуры и уже много лет живет в Испании.

Поэзию Богдановича на испанском в Мадриде презентовали Макей и Латушко
© Фото: Ediciones Irreverentes
Вера Кухарева и Мигель Анхель де Рус

Перевод стихов Богдановича сделала Анхела Эспиноса Руис — это ее первый опыт перевода с белорусского языка. В сборник вошли 30 стихотворений разных лет, исторические материалы о жизни и творчестве поэта,  фотографии из фондов Государственного музея истории белорусской литературы, а также Государственного музея Янки Купалы.

Поэзию Богдановича на испанском в Мадриде презентовали Макей и Латушко
© Фото: Vera Kuharava / Ediciones Irreverentes
Книга Максима Богдановича

Вступительную статью написал Дмитрий Яцкевич — директор учреждения "Государственный музей истории белорусской литературы".

Мероприятие совпало с первым официальным визитом министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея в Королевство Испания и входило в программу этого визита. На презентации присутствовал посол Республики Беларусь в Королевстве Испания Павел Латушко, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Королевстве Испания Алексей Панферов и почетный консул Республики Беларусь в Аликанте Альфосо Хурадо Мэса, а также представители белорусской диаспоры в Мадриде.

Поэзию Богдановича на испанском в Мадриде презентовали Макей и Латушко
© Фото: Ediciones Irreverentes
Презентация сборника стихов Максима Богдановича на испанском языке состоялась во вторник в Мадриде в книжном магазине "Лос Эдиторэс"

С испанской стороны, вместе с Анхелой Эспиноса Руис, поэтессы и переводчицы, в презентации участвовал Луис Альберто дэ Куэнка  — лауреат национальной премии поэзии и перевода, бывший директор национальной библиотеки Испании, академик Королевской академии истории.

Издательство планирует и дальше переводить белорусских классиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска, которая много лет живет в Испании, издала на испанском языке сборник стихов белорусского поэта.

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