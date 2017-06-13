Здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне претендует на престижную британскую премию

Деревянное здание белорусской греко-католической церкви святого Кирилла Туровского, которая находится в Лондоне, стала номинантом премии New London Award 2017 в категории Culture & Community. Также она — одно из трех зданий, попавших в шорт-лист престижной премии Ashden Prize, которая вручается в рамках New London Award.



Фото: Spheron Architects, © Joakim Borén

Победители будут определяться профессиональным жюри. Кроме того, в интернете идет голосование, в котором вы можете поддержать белорусскую кандидатуру. Если у вас есть Twitter, вы можете проголосовать, нажав этот линк . Также вы можете проголосовать через форму голосования . Необходимо ввести свое имя и адрес, а во втором поле ввести «Belarusian Memorial Chapel».

Церковь святого Кирилла Туровского открыли в декабре 2016 года. Она напоминает традиционные барочные храмы Беларуси. Ее возвели в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Архитектор — Со Цзывай (Tszwai So). Он родом из Китая, учился в Великобритании. Заинтересовавшись Беларусью, перешел в униатство.

Как сообщали Naviny.by , белорусский греко-католический приход существует в Лондоне уже почти 70 лет. Здесь служили Чеслав Сипович, первый после ликвидации Унии греко-католический епископ, и отец Александр Надсон, просветитель, ученый, переводчик.