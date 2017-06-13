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Датский принц сделал барабанщика Metallica рыцарем

14.06.2017 18:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Барабанщик Ларс Ульрих, один из основателей группы Metallica, награжден датским рыцарским Орденом Даннеброг. Информация об этом появилась в инстаграме коллектива, пишет lenta.ru.

 

Публикация от Metallica (@metallica) Июн 13 2017 в 1:18 PDT

«Значит ли это, что мы теперь должны обращаться к нему сэр Ларс? Поздравляем с тем, что он был посвящен в рыцари принцем Дании Фредериком. Неплохо для сопливого юнца из Гентофте!» — говорится в публикации.

Ларс Ульрих родился в 1963 году в Дании, но в 1980 году семья переехала в США. Орден Даннеброг, которым был награжден барабанщик, - второй по значимости рыцарский орден в Дании, который был учрежден в 1671 году.

 
 
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Барабанщик Ларс Ульрих, один из основателей группы Metallica, награжден датским рыцарским Орденом Даннеброг. Информация об этом появилась в инстаграме коллектива,...

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