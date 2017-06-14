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Дни корейского кино пройдут в Бресте

15.06.2017 10:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Дни корейского кино пройдут 15−18 июня в Бресте при содействии посольства Республики Корея в Беларуси, сообщили БЕЛТА в КУП «Брестоблкиновидеопрокат».

Культурная акция приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Показы состоятся в малом зале кинотеатра «Беларусь». Брестчанам предлагают посмотреть новые корейские киноленты, которые получили признание у себя на родине и за ее пределами. Для показа выбраны четыре фильма различных жанров. Южнокорейские картины включают элементы мелодрамы, боевика, триллера, комедии, ужасов, фантастики и драмы. Демонстрироваться они будут с субтитрами на русском и белорусском языках.

Откроет Дни корейского кино семейная мелодрама «Магазинчик Чан-су», в которой показаны романтические отношения пожилой пары, а также истории их родственников и соседей. Фильм начнется в 18.00. В церемонии открытия ожидается участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо. В остальные дни сеансы стартуют в 19.30. Вход свободный. Зрителям достаточно будет взять в кассе билет с номером своего места.

Кроме того, во время акции в фойе кинотеатра развернется фотовыставка, которая познакомит брестчан с особенностями корейского уклада жизни.

Впервые Дни корейского кино прошли в Бресте в ноябре 2016 года. Тогда жители областного центра смогли познакомиться с шестью новинками корейского кинематографа.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Демонстрироваться они будут с субтитрами на русском и белорусском языках.

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