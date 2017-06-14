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Как можно заработать на YouTube и какая аудитория приносит больший доход

15.06.2017 11:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Видеоконтент — стремительно набирающий попуряность тренд в интернете. Имена белорусских видеоблогеров начинают громко звучать за границей, многотысячная встреча влогера Влада Бумаги со своими поклонниками наделала шуму в Минске. Но каждый ли может стать звездой YouTube, как заработать видеоо увлечением, — об и не только новый выпуск проекта «Не стыдно спросить».

Выгодное ли это дело в Беларуси и какая аудитория приносит больший доход. Как раскрутить свой канал и стать популярным блогером и готовы ли белорусские рекламодатели сотрудничать с блогерами. Обо всем этом и не только рассказали организаторы первого международного YouTube-фестиваля в Беларуси «Вiдак» Евгений Солонович, директор MediaCube. Network, и Дмитрий Радченко, музыкальный и событийный менеджер MediaCube.Network.

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Теги: Минск
 
 
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Видеоконтент - стремительно набирающий попуряность тренд в интернете. Имена белорусских видеоблогеров начинают громко звучать за границей, многотысячная встреча...

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