Как можно заработать на YouTube и какая аудитория приносит больший доход

Видеоконтент — стремительно набирающий попуряность тренд в интернете. Имена белорусских видеоблогеров начинают громко звучать за границей, многотысячная встреча влогера Влада Бумаги со своими поклонниками наделала шуму в Минске. Но каждый ли может стать звездой YouTube, как заработать видеоо увлечением, — об и не только новый выпуск проекта «Не стыдно спросить» .

Выгодное ли это дело в Беларуси и какая аудитория приносит больший доход. Как раскрутить свой канал и стать популярным блогером и готовы ли белорусские рекламодатели сотрудничать с блогерами. Обо всем этом и не только рассказали организаторы первого международного YouTube-фестиваля в Беларуси « Вiдак » Евгений Солонович, директор MediaCube. Network, и Дмитрий Радченко, музыкальный и событийный менеджер MediaCube.Network.

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