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"Бэгги, ты проиграешь!" Смелая кошка бросает вызов львице и уходит непобежденной
15.06.2017 12:11 — Новости Культуры | Tut.by
Смелая кошка доказала своему хозяину, что она ничуть не хуже львицы и достойна стать героиней его блога вместе с другими дикими котами.
Ролик начинается с того, что Дерек приветствует Бэгги и в шутку говорит ей, что она не прошла кастинг для съемок. Но кошка решает доказать обратное. Она срывается с места и смело бежит к клетке с львицей Ноуи под удивленные возгласы хозяина: «Посмотрите на нее! Она делает вызов Ноуи! Бэгги, ты проиграешь! О Господи, она смотрит на нее».
Бэгги подбирается к клетке все ближе, а львица, похоже, воспринимает все это как игру. Кошка делает несколько угрожающих бросков.
Доказав свою смелость хозяину, Бэгги спокойно удаляется. Хозяину приходится объяснять Ноуи, что ее соперница просто комплексует из-за небольших размеров, и он просит ее не обижаться.
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Смелая кошка доказала своему хозяину, что она ничуть не хуже львицы и достойна стать героиней его блога вместе с другими дикими котами.
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