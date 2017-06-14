Смелая кошка доказала своему хозяину, что она ничуть не хуже львицы и достойна стать героиней его блога вместе с другими дикими котами.

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Автор видео Дерек работает в некоммерческой организации, которая заботится о диких животных — львах, тиграх, леопардах, лемурах и других. Он ведет блог на YouTube, где рассказывает о своих подопечных.

Ролик начинается с того, что Дерек приветствует Бэгги и в шутку говорит ей, что она не прошла кастинг для съемок. Но кошка решает доказать обратное. Она срывается с места и смело бежит к клетке с львицей Ноуи под удивленные возгласы хозяина: «Посмотрите на нее! Она делает вызов Ноуи! Бэгги, ты проиграешь! О Господи, она смотрит на нее».

Бэгги подбирается к клетке все ближе, а львица, похоже, воспринимает все это как игру. Кошка делает несколько угрожающих бросков.

Доказав свою смелость хозяину, Бэгги спокойно удаляется. Хозяину приходится объяснять Ноуи, что ее соперница просто комплексует из-за небольших размеров, и он просит ее не обижаться.