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Французский пилот преодолел Ла-Манш на летающем автомобиле

15.06.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Французский пилот Бруно Веццоли 14 июня пересек пролив Ла-Манш на летающей машине, похожей на гибрид параплана и багги.

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Летающий автомобиль «Пегас» успешно пересек Ла-Манш. Машине потребовалось около часа, чтобы преодолеть 59 километров, разделяющих французский город Амблетез и английскую деревню в окрестностях Дувра.

Утром в среду французский пилот Бруно Веззоли поднял в небо своего «Пегаса» — летающий автомобиль. На нем он пересек Ла-Манш.

Путешествие началось на заброшенной взлетно-посадочной полосе времен Второй мировой войны в прибрежном французском городе Амблетез. Меньше часа потребовалось Веззоли, чтобы достичь финальной точки маршрута — британской деревни Восточный Стаддал неподалеку от Дувра.

Автомобиль — своеобразный багги с пропеллером от параплана — оснастили специальным спасательным оборудованием.

Впрочем, сам Веззоли в своей машине всегда был уверен на сто процентов. Во вторник он рассказал журналистам, чего ожидает от полета.

Как говорит Веззоли, «скорее всего, крупных проблем не будет, машина надежна. Сейчас нам не о чем беспокоиться. Я бы сказал, главная опасность — может сломаться двигатель. Обычно в таких случаях просто приземляешься, но тут придется садиться на воду — то есть, мы потеряем машину. Вот главные опасения. Остальное нас не очень беспокоит».

Бизнесмен Жером Доффи, финансировавший разработку «Пегаса», рассказал, что был вдохновлен романами Жюля Верна, и изначально собирался построить летающую машину, способную совершить кругосветку за 80 дней.

 
 
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Французский пилот Бруно Веццоли 14 июня пересек пролив Ла-Манш на летающей машине, похожей на гибрид параплана и багги.

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