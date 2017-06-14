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В Витебске пройдет праздник йоги

15.06.2017 14:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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В областном центре 17 июня отметят Международный день йоги. Праздник пройдет на открытой площадке перед концертным залом «Витебск» при поддержке посольства Индии в Беларуси и горисполкома.

«Мы приглашаем всех, независимо от возраста и практики, вместе настроиться на здоровье, добро и красоту. С собой нужно захватить коврики, воду и хорошее настроение. Занятия бесплатные, их проведут профессиональные инструкторы. Рядом будет работать детская площадка», — отметили организаторы.

Сначала мастера проведут сурья-намаскар — комплекс, основанный на дыхательных упражнениях и медитации. Затем пройдут мастер-классы и лекции «Красота. Здоровье. Сила. Хатха-йога», «Йога и тантра», «Йога для детей» и «Трансформирующие игры».

Организаторы также обещают разыграть среди участников призы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Праздник пройдет 17 июня на открытой площадке перед концертным залом "Витебск".

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