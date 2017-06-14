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На аукционе в Британии выставят "Майн кампф" с автографом Гитлера

15.06.2017 14:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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На аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» с автографом автора.


Книга «Майн кампф» с автографом Гитлера. Фото: silverwoodthemepark.com

Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце. Книга будет выставлена на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро в округе Ланкашир. Ожидается, книгу удастся продать не менее чем за 1 тысячу фунтов (более 1275 долларов).

Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Гитлера. «В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу», — заявил Томпсон.

«Майн кампф» («Моя борьба») была впервые опубликована в 1925 году. В книге изложена политическая идеология Гитлера и его планы на будущее Германии.

Гитлер старался не подписывать какие-либо документы, поэтому этот экземпляр книги считается очень редким. Гитлер подписал книгу для бывшего журналиста Би-би-си Питера Кадогана. Он был знаком с Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей Гитлера. Митфорд попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи Кадогана.

 
 
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На аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с автографом автора.

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