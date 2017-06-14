Последний интеллигент нашего кино: закончилась эпоха Алексея Баталова

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался сегодня ночью в возрасте 88 лет. Его роли по настоящему любимы зрителями, а фильмы, в которых он снимался, удостоены самых высоких наград мировой киноиндустрии — Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и Оскара американской киноакадемии.

Все роли Алексея Баталова наполнены внутренней интеллигентностью, которой он обладал в в избытке. Для многих он навсегда останется символом русского интеллигента — сдержанного и порядочного, глубокого и человечного. Частица этого образа есть в каждой его роли — от юного Бориса, погибающего среди берез в фильме "Летят журавли" до обаятельного слесаря Гоши, которого обожала вся страна.

По актерским меркам в кино у него было не очень много ролей — чуть больше 30, но зато среди них не было ни одной проходной.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:31 / 9.56Mb / ) Тибул, Гоша и другие известные роли актера Алексея Баталова

Ребенок МХАТа

Актерская судьба была предопределена Баталову, кажется, с самого рождения — он появился на свет в семье театральных актеров Нины Ольшевской и Владимира Баталова. Правда, они расстались, когда мальчику исполнилось три года. Но вся жизнь маленького Алексея проходила в театре. Его семья там жила, причем в буквальном смысле, в бывшей дворницкой. И главным развлечением ребенка был весь тот спектакль, который неизменно происходил в стенах туатара.



© Sputnik Н. Никольский Лучшие роли Алексея Баталова 14

"Все это я принимал за реальность. На улицу меня лет до пяти вообще не выводили, я играл только в этом дворе и на полном серьезе воспринимал его как весь город. Это был мой мир, и я искренне думал, что все люди на свете работают в театре!" — вспоминал Баталов в одном из интервью.

Вторым мужем матери стал известный писатель-сатирик Виктор Ардов. Их квартира на Большой Ордынке была настоящей московской легендой — соседями были Мандельштамы, а частыми гостями — Пастернак, Шостакович, Ильф и Петров. Многие годы в этой квартире жила Анна Ахматова, там даже планируют создать ее музей. Своею семью в интервью Баталов называл "по советским меркам неблагонадежной"

"Бывало, под окнами во дворе стоял человек, наблюдавший за собранием людей в квартире. Люди эти — Пастернак, Ахматова, Раневская. Все были или отсидевшие, или проклятые и гонимые. Как теперь выяснилось, они составляют Серебряный век…" — рассказывал актер.

На сцену Баталов впервые вышел в далекой Бугульме, куда был эвакуирован вместе с матерью. Там Нина Ольшевская создала свой театр, где и дебютировал Алексей. Когда война закончилась, Баталов вернулся в Москву и вскоре поступил в школу-студию МХАТ, которую окончил в 1950-м году.



© Sputnik Олег Ласточкин Алексей Баталов на открытии памятника Ахматовой во дворе его квартиры на Большой Ордынке

Роли и фильмы

Первой большой ролью в кино для Баталова стала роль рабочего в картине "Большая семья" Иосифа Хейфица.

Актер отправился тогда в Ленинград на съемки и тяжело переживал разлуку с театром в котором практически родился. Но фильм "Большая семья" стал первым в череде блестящих фильмов с участием Баталова. Потом были роли в фильмах "Мать" Марка Донского, "Дело Румянцева" того же Хейфица.

Лучшей ролью Баталова в 50-х стала роль Бориса Бороздина в фильме "Летят журавли" Михаила Калатозова. Этот фильм стал триумфатором Каннского фестиваля в 1958 году.

После выхода картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" где он великолепно сыграл роль интеллигентного слесаря Гоши, Баталова называли секс-символом советского кино. Но этого определения он не любил. Да и на роль согласился случайно, лишь под напором Владимира Меньшова.

"Меньшов объяснил, какой мы можем сделать роль Гоши. Это чисто его заслуга, и я ему по гроб жизни благодарен", — вспоминал актер в одном из интервью. Фильм был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".



© Sputnik РИА Новости Артист Алексей Баталов в кинофильме "Девять дней одного года"

В качестве режиссера Баталов снял три картины: "Шинель" по Николаю Гоголю, "Три толстяка" по Юрию Олеше совместно с Иосифом Шапиро и "Игрок" по Федору Достоевскому. Также Баталов работал на радио, писал стихи и сценарии, преподавал на актерском факультете ВГИКа.

В последние годы он мало снимался в кино, поскольку не видел достойных предложений, всецело посвятив себя преподавательской деятельности.

Два брака и две дочери

Алексей Баталов был дважды женат, от разных браков у него остались две дочери. С первой женой Ириной Ротовой Баталов был знаком с детства. Их родители были соседями по писательскому дачному поселку на Клязьме. Во время войны Алексей и Ирина были эвакуированы в разные части страны — он — в Бугульму, она а в Алма-Ату. И когда встретились после войны, Алексей воспринял встречу как с близким и родным человеком. Позже они поженились.

"Я не мог жениться на чужой девушке, даже подойти к незнакомке мне было трудно! Так что, скорее всего, это было просто юношеское увлечение, которое проистекало из моей стеснительности", — признавался Баталов. Но вскоре актерская карьера Баталова стала стремительно набирать обороты — он надолго уезжал на съемки в другие города, дома появлялся редко. Для родившейся в этом браке дочери Нади стал, как сам выражался "воскресным папой". Крушение семьи происходило постепенно. Жене не хватало внимания, до нее доходили сплетни о романах мужа на съемках — и вскоре их отношения сошли на нет. Со своей дочерью от первого брака Алексей Баталов практически не общался.



© Sputnik Борис Кауфман Алексей Баталов

Новым увлечением актера стала артистка цирка Гитана Леонтенко. Но она была замужем и достаточно долго не решалась уйти из семьи. Они поженились только через 10 лет после знакомства и прожили вместе всю оставшуюся жизнь — их браку более 50 лет. и достоинством несли сове испытание — их дочь Мария, которая родилась в 1968 году, в результате родовой травмы болеет ДЦП. Но, не смотря на болезнь, она закончила ВГИК, пишет сценарии, книги, занимается музыкальной критикой. Все это стало возможным благодаря любви и заботе семьи, в которой Мария никогда не знала нужды.

Уход замечательного и любимого актера подвел итог целой эпохе — эпохе большого кино, когда киногерои были жизненными ориентирами для целых поколений. Кого бы ни играл замечательный актер — князя Трубецкого в "Звезде пленительного счастья" или простого шофера в "Деле Румянцева", его роли были символами своего времени. Их пересматривали десятки раз, у каждого из них была многомиллионная зрительская аудитория.

В последнее время он не снимался — не видел для себя подходящих ролей. И этим осознанным неучастием в современном кинопроизводстве так и остался символом своей эпохи, которая, к сожалению, практически ушла от нас.

Соболезнования семье актера и режиссера выразил президент России Владимир Путин, деятели российской культуры, политики и общественные деятели.

Прощание с Алексеем Баталовым пройдет в Доме кино в Москве 19 июня, похоронят актера на Преображенском кладбище в Москве, так он указал в своем завещании.