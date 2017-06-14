В Лондоне представлены работы трех поколений дизайнеров неоновых вывесок. Произведения Криса Брейси, чьи работы стали популярными благодаря фильмам Стэнли Кубрика и Тима Бертона, выставляются в галерее «Божья свалка».

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Да будет свет. Масштабная коллекция неоновых объектов представлена в лондонской галерее God’s Own Junkyard, что можно перевести как «Божья свалка». Почти каждый сантиметр этого помещения украшен светящимися работами. В основном это произведения художника Криса Брейси и его сына Маркуса, который после смерти отца в 2014 году руководит этим пространством.

Здесь можно увидеть работы из фильмов «Бэтмен», «Чарли и шоколадная фабрика», «С широко закрытыми глазами» и «Мона Лиза». Также Брейси на протяжении многих лет собирали неоновые вывески с разных уголков мира. Это и побудило их открыть «Божью свалку» в 2008 году, когда у них уже стало не хватать места дома. С расширением пространства счет за электроэнергию выходит художнику по меньшей мере в 900 долларов в неделю.

Работы семейства Брейси пользуются популярностью. Недавно одна из инсталляций Маркуса ушла с молотка на аукционе в Дубае примерно за 75 тысяч долларов. По словам художника, «Божью свалку» часто посещают разные знаменитости.

«Однажды заходили Джуд Лоу, Лэди Гага. Я сделал вывеску для Элтона Джона, — говорит Маркус Брейси. — Для разных людей создаю работы. Кому-то хочется увидеть имя их ребенка в неоне. Это здорово. Как будто я читаю их мысли, узнаю их желания. Потом превращаю это в то, о чем они мечтали. Вот что приносит мне удовольствие и заставляет меня продолжать заниматься этим делом».

Маркус рассказал, что научился этому ремеслу, работая на протяжении 30 лет вместе со своим отцом и дедушкой, который после Второй мировой войны поменял профессию шахтера на производителя неоновых вывесок. Его сын Крис Брейси большую часть своей жизни создавал светящиеся витрины для секс-шопов развлекательного квартала Сохо в центре Лондона. Потом он работал с режиссерами Стэнли Кубриком, Тимом Бертоном, фотографом Дэвидом Лашапелем. Известность к семейству пришла только в 2000-х годах, когда изделия из неоновых трубок стали желанными предметами коллекционеров и аукционных домов.

Дочь Маркуса, 17-летняя Эмбер — также художница. Она рисует граффити, но по словам отца, девушка продолжит семейную традицию. Сам Брейси говорит, что не перестанет производить неоновые объекты, ведь это дело всей его жизни.