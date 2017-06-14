|
Игуана украла пиццу у туриста и перелезла с ней через забор
15.06.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by
В мексиканском городе Плая-дель-Кармен игуана забралась на стол и украла кусок пиццы. Автор видео, на которое
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мексиканском городе Плая-дель-Кармен игуана забралась на стол и украла кусок пиццы. Автор видео, на которое обратила внимание "Медуза", не растерялся и даже...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии