Игуана украла пиццу у туриста и перелезла с ней через забор

В мексиканском городе Плая-дель-Кармен игуана забралась на стол и украла кусок пиццы. Автор видео, на которое обратила внимание «Медуза», не растерялся и даже поддержал воришку: «Давай, бери, она и в самом деле вкусная». Ящерица скинула угощение своим сородичам, и кто-то из них полез с куском пиццы через забор.

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