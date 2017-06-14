Минск исторический. На ограде парка Челюскинцев открыли фотовыставку к 950-летию столицы

На ограде парка Челюскинцев появились экспонаты выставки «Спадчына Беларусi. Да 950-годдзя Мiнска». Все подробности торжественной церемонии — в фоторепортаже TUT.BY.





Художественный фото-проект «Спадчына Беларуси» был впервые представлен в центре белорусской столицы в 2014-м и с того времени выставлялся ежегодно. Темами выставки были белорусские памятники, включенные в список ЮНЕСКО (Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый ансамбль и Геодезическая дуга Струве), а также восстановленные архитектурные ценности .



Авторы проекта Олег Лукашевич и Александр Алексеев

В этом году авторы проекта Олег Лукашевич и Александр Алексеев представили публике 40 репродукций фоторабот, которые позволяют совершить своеобразное путешествие по историческому Минску. В проекте представлены усадьбы, православные и католические церкви и соборы, городская ратуша, восстановленные интерьеры, уникальная фресковая роспись, предметы декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет экспонироваться на ограде парка Челюскинцев до июня 2018 года.

















































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