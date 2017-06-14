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Минск исторический. На ограде парка Челюскинцев открыли фотовыставку к 950-летию столицы
15.06.2017 18:50 — Новости Культуры | Tut.by
На ограде парка Челюскинцев появились экспонаты выставки «Спадчына Беларусi. Да 950-годдзя Мiнска». Все подробности торжественной церемонии — в фоторепортаже TUT.BY.
Художественный фото-проект «Спадчына Беларуси» был впервые
В этом году авторы проекта Олег Лукашевич и Александр Алексеев представили публике 40 репродукций фоторабот, которые позволяют совершить своеобразное путешествие по историческому Минску. В проекте представлены усадьбы, православные и католические церкви и соборы, городская ратуша, восстановленные интерьеры, уникальная фресковая роспись, предметы декоративно-прикладного искусства.
Выставка будет экспонироваться на ограде парка Челюскинцев до июня 2018 года.
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На ограде парка Челюскинцев появились экспонаты выставки "Спадчына Беларусi. Да 950-годдзя Мiнска". Все подробности торжественной церемонии - в фоторепортаже TUT.BY.
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