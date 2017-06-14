Девочка на воздушном шаре и украденная диадема. Тайны часовни в Изюмово

В небольшой деревне под Бобруйском на старом кладбище взгляд притягивает необычная для этих мест постройка — часовня из бутового камня. Это семейная усыпальница рода Забелло. Ее едва не разрушили коммунисты — искали графские сокровища. А о тех, для кого часовня стала местом упокоения, до сих пор ходят легенды.



Кто такие Забеллы и откуда они на Бобруйщине?

Изюмово сегодня — маленькая деревушка в Сычковском сельсовете Бобруйского района. В двух километрах от нее — поселок им. Ленина. Оба населенных пункта неразрывно связаны с судьбами представителей графского рода Забелло. Когда-то эти земли были одним имением под названием Дуриничи, которое и принадлежало Забеллам.

Есть две версии происхождения рода. По одной из них, предки «бобруйских» Забелл были поляками, по второй — литовцами.

Род Забелло имел несколько ветвей. Дуриничи считались родовым гнездом так называемой каштелянской линии. Ее родоначальником был последний каштелян Минский, граф Шимон Забелло. Имение в Бобруйском районе он передал в наследство своему сыну Антонию.





У Антония 16 июня 1842 года родился сын Шимон Эразм. Он стал последним владельцем Дуриничей.

При Шимоне Эразме Дуриничи процветали. Граф развивал промышленность в своем имении. Одним из первых местных землевладельцев он начал использовать в хозяйстве технические новинки. Так, в 1888 году в Дуриничах была построена паровая мельница, а около 1900 года — крахмальный завод.

Женой Шимона Эразма была Софья из шляхетского рода Рудеевских. Она родила графу дочь Станиславу. Умерла Софья в 1867 году, похоронена на дуриничском кладбище.

С началом революции в 1917 году граф Шимон Эразм Забелло был вынужден вместе с семьей выехать из Беларуси. Он вернулся в родные Дуриничи на некоторое время с приходом белополяков. Но очень скоро вместе с отрядами Довбор-Мусницкого, которые эвакуировались с белорусской земли, навсегда покинул Дуриничи.

Так закончилась история рода Забелло на Бобруйщине.

Что осталось от владений Забелло





После октябрьского переворота 1917 года, в имении Забелло был основан колхоз «Дуриничи». В 1924 году он стал называться совхозом им. В. Ленина. А от самого имения сегодня почти ничего не сохранилось.

До начала ХХІ века в поселке Ленина простояло здание крахмального завода, построенное около 1900 года. Крахмал на нем производился и в советское время. В 2006 году по распоряжению районных властей здание завода разрушили.

В поселке Ленина находится агроусадьба «Изабелла». Ее хозяева утверждают, что дом, в котором размещается усадьба, был когда-то частью имения Забелло.





Сегодня сложно сказать, было ли это жилое или хозяйственное здание. Но мощные фундамент и кирпичная кладка стен подвалов убеждают в серьезном возрасте постройки.

Вокруг усадьбы сохранились величественные старые дубы — остатки былого парка.

Само название былого имения — Дуриничи — также уже давно стало историей. В 1964 году его сменили на Изюмово, в честь Героя Советского Союза Николая Изюмова, который проявил героизм в боях во время освобождения Бобруйского района в июне 1944 года.

Старая часовня: пережила коммунизм, переживет ли современные ремонты?

А на старом дурыничском кладбище стоит каменная часовня — родовая усыпальница Забелло. Возвели ее в 1900—1907 годах над семейным склепом Забелло, который существовал здесь намного раньше. Построена часовня из тесаного камня. Некоторые исследователи находят в ней черты модерна. Окна и входной проем отделаны красным кирпичом, который, согласно с оттиском «Бр. Г. и Е. Лазинские», был произведен на кирпичном заводе братьев Лазинских (действовал в Бобруйске с 1895 года).





Пол часовни до недавнего времени был выложен черно-белой плиткой производства завода «Маривиль», который находился в польском городе Радом. В конце XIX- начале ХХ вв. плитка этого завода считалась одной из лучших. Но не так давно местные жители сделали в часовне ремонт: привели в порядок надгробные плиты и заделали дыры в полу, которые оставили искатели сокровищ. Но при этом аутентичную старую плитку спрятали под безликими серыми современными плитами.

На надмогильных плитах из черного гранита можно прочесть имена тех, кто под ними похоронен: граф Антоний Забелло (1785 — 1861 г. г.), жена графа Антония Тэкля Панцевич (1802 — 1862 г. г.), дочь Антония и Тэкли Барбара Зборомирская, жена графа Шимона Эразма Забелло Софья Рудеевская (1842 — 1867 г. г.), дочь Шимона Эразма Забелло и Софьи Рудеевской Станислава (1865 — 1895 г. г.).





В книге Язофата Жискара «Наши костелы» за 1913 год так описывалось внутреннее убранство часовни: «…алтарь, подсвечники, исповедальня и все внутреннее оформление выполнено из черного дуба, что придает часовне степенный и траурный вид».

В часовне даже был орган, привезенный графом Забелло из Праги.

Сегодня ничего из внутреннего оформления не сохранилось. Со стен внутри полностью слезла штукатурка.

Еще до недавнего времени часовня стояла без крыши. В 2007 году прихожане римо-католического прихода Бобруйска накрыли крышу, поставили железную дверь-решетку и навели порядок на кладбище.

Девочка на воздушном шаре и покойница в диадеме — легенды о Забеллах





Среди старожилов Бобруйского района до сих пор ходит немало легенд о Забеллах.

Нина Михалёва, которая проживала в деревне Барборово, рассказывала о девочке на воздушном шаре. Якобы это была дочь графа. Девочка была больна туберкулезом. Доктора ей помочь не могли. Поэтому граф заказал для нее за границей аэростат — воздушный шар. На этом шаре девочку поднимали высоко над землей, чтобы она могла дышать разреженным воздухом.

Томина Галина Иосифовна, жительница деревни Изюмово, передавала рассказ старожила Антона Мироновича. Он вспоминал, что перед самой революцией 1917 года в Дуриничи из-за границы привезли в гробу умершую дочь графа Забелло. Была она одета в подвенечный наряд, потому что умерла незамужней девушкой. У девушки были длинные черные волосы, на голове — драгоценная диадема. Похоронили ее в часовне-усыпальнице. Это было последнее захоронение Забелло на Дуриничском кладбище.

Уже в советское время, по рассказам местных жителей, работники, которые проводили в деревне электричество, в поисках графских сокровищ взорвали пол в часовне. Вместе с другими захоронениями, они вскрыли могилу девушки, достали драгоценную диадему и забрали ее с собой. По рассказам Антона Мироновича, черные волосы графской дочери еще долго были разбросаны возле вскрытой могилы.



