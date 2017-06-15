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Спектакль для сладкоежек, кукольные выставки и день йоги. Топ-7 событий в витебской афише
16.06.2017 09:42 — Новости Культуры | Tut.by
За неделю до празднования 1043-летия Витебска можно позаниматься йогой в центре города, оценить тонкую работу кукольных мастеров, отправиться в путешествие по самому крупному верховому болоту в Беларуси.
«Путешествие по болоту»
Проект «Поход в народ»
Участники узнают интересную информацию о жизни «легких» Беларуси, пройдут по болоту в болотоступах и увезут домой сувенир из шерсти, сделанный своими руками.
Подробности — на
«Международный день йоги»
Всех желающих, независимо от возраста и практики,
Мастера проведут сурья-намаскар — комплекс, основанный на дыхательных упражнениях и медитации, а затем мастер-классы и лекции по темам: «Красота. Здоровье. Сила. Хатха-йога», «Йога и тантра», «Йога для детей» и «Трансформирующие игры». Среди участников разыграют призы.
Справки по телефонам: +375 29 814−61−61 (йога-студия «Прана»), +375 33 321−42−14 («Искусство жизни»).
Выставка «Портрет города»
Этот проект ежегодно знакомит публику с современной художественной жизнью города. В экспозиции этого года будут представлены работы в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетно-тематическая композиция.
Проект «Портрет города» Витебский центр современного искусства проводит совместно с областной организацией Белорусского союза художников.
Выставки кукол
«Звезды над местечком» — своеобразная кукольная еврейская история, навеянная детством минской художницы Валерии Гайшун, которое прошло в Бобруйске, состоявшем более чем наполовину из представителей еврейской диаспоры. Все куклы сделаны из шерсти в технике сухого валяния. Каждая имеет свой характер.
Выставки Валерии Гайшун уже
Посетителей выставки «Игрушечные истории»
Детская программа
Концерт «Давайте поиграем в цирк» в игровой форме
Театр «Абажурчик» спешит на помощь родителям, держащим «конфетную» оборону, и детям, которые ничего не могут с собой поделать. По сюжету герои Кариус и Бактериус поселяются во рту у сладкоежки и захватывают почти все зубы, надежно устроившись в одном из них. Что делать? Куда бежать? Терпеть таких соседей или поругаться с ними? Может, вырвать зубы? Ответы на эти вопросы дадут в спектакле «Кариус и Бактериус, или Правдивая история одного сладкоежки» (для детей старше 5 лет).
Запись по телефону: +375 29 816−52−88.
Футбольный матч «Витебск — Славия»
В рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоится матч между клубами «Витебск» и «Славия».
Телефоны: +375 212 55-89-20, +375 212 55-13-65, сайт www.fc.vitebsk.by.
Больше мероприятий — на
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За неделю до празднования 1043-летия Витебска можно позаниматься йогой в центре города, оценить тонкую работу кукольных мастеров, отправиться в путешествие по...
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