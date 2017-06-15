Спектакль для сладкоежек, кукольные выставки и день йоги. Топ-7 событий в витебской афише

За неделю до празднования 1043-летия Витебска можно позаниматься йогой в центре города, оценить тонкую работу кукольных мастеров, отправиться в путешествие по самому крупному верховому болоту в Беларуси.

«Путешествие по болоту»

Проект «Поход в народ» помогает самостоятельным путешественникам скоординироваться и предлагает отправиться в эти выходные в одно из самых фантастических мест Беларуси — на болото Ельня в Миорском районе.

Участники узнают интересную информацию о жизни «легких» Беларуси, пройдут по болоту в болотоступах и увезут домой сувенир из шерсти, сделанный своими руками.

Подробности — на сайте и в группе . Информация и запись: +375 29 558−87−09.



Болото Ельня. Фото: Игорь Матвеев

18 июня, Миоры, визит-центр заказника «Ельня» (ул. Кирова, 4а), билеты: от 20 до 55 рублей.

«Международный день йоги»

Всех желающих, независимо от возраста и практики, приглашают позаниматься йогой и настроиться на здоровье, добро и красоту. С собой нужно принести только коврики и воду. Будет работать и детская площадка, где ребята с инструктором займутся йогой.

Мастера проведут сурья-намаскар — комплекс, основанный на дыхательных упражнениях и медитации, а затем мастер-классы и лекции по темам: «Красота. Здоровье. Сила. Хатха-йога», «Йога и тантра», «Йога для детей» и «Трансформирующие игры». Среди участников разыграют призы.

Справки по телефонам: +375 29 814−61−61 (йога-студия «Прана»), +375 33 321−42−14 («Искусство жизни»).





17 июня, с 10.00 до 12.00, открытая площадка перед концертным залом «Витебск», вход свободный.

Выставка «Портрет города»

Этот проект ежегодно знакомит публику с современной художественной жизнью города. В экспозиции этого года будут представлены работы в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетно-тематическая композиция.

Проект «Портрет города» Витебский центр современного искусства проводит совместно с областной организацией Белорусского союза художников.

Ежедневно до 9 июля (кроме понедельника), с 10.00 до 18.00, Витебский центр современного искусства. Билеты: от 50 копеек до рубля.

Выставки кукол

«Звезды над местечком» — своеобразная кукольная еврейская история, навеянная детством минской художницы Валерии Гайшун, которое прошло в Бобруйске, состоявшем более чем наполовину из представителей еврейской диаспоры. Все куклы сделаны из шерсти в технике сухого валяния. Каждая имеет свой характер.

Выставки Валерии Гайшун уже проходили в Витебске, но художница не останавливается в своем творчестве и радует новыми образами и идеями.

Посетителей выставки «Игрушечные истории» встретит выставочный зал, который превратился в большую детскую комнату. Игрушки представлены на любой вкус и возраст: рисованные и шитые, плетеные из соломы и керамические, вязанные и валяные, утилитарные и интерьерные, игровые и магические.



Работы Валерии Гайшун. Фото: Игорь Матвеев

Первая выставка работает ежедневно (кроме вторника) до 1 августа, с 10.00 до 18.00, Музей истории частного коллекционирования, билеты: для взрослых — 2 рубля, для детей — рубль, комментарий от музейного работника — 3 рубля. Вторую экспозицию можно посетить ежедневно до 4 июля (кроме понедельника) с 10.00 до 18.00, «Золотое кольцо города Витебска «Двина», билеты: 40−80 копеек.

Детская программа

Концерт «Давайте поиграем в цирк» в игровой форме познакомит юных слушателей с яркой и волшебной жизнью циркачей, которые демонстрируют силу, ловкость, мастерство и смелость. Артисты филармонии вместе со зрителями создадут уникальное цирковое представление с музыкальными загадками, веселыми аттракционами, фокусами и акробатическими номерами.





17 июня, 11.00, филармония, билет — 4 рубля.

Театр «Абажурчик» спешит на помощь родителям, держащим «конфетную» оборону, и детям, которые ничего не могут с собой поделать. По сюжету герои Кариус и Бактериус поселяются во рту у сладкоежки и захватывают почти все зубы, надежно устроившись в одном из них. Что делать? Куда бежать? Терпеть таких соседей или поругаться с ними? Может, вырвать зубы? Ответы на эти вопросы дадут в спектакле «Кариус и Бактериус, или Правдивая история одного сладкоежки» (для детей старше 5 лет).

Запись по телефону: +375 29 816−52−88.

16 июня, 18.00, «Абажурчик» (ТЦ «Мега», 5 этаж, павильон 336), билеты: 2−5 рублей.

Футбольный матч «Витебск — Славия»

В рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоится матч между клубами «Витебск» и «Славия».

Телефоны: +375 212 55-89-20, +375 212 55-13-65, сайт www.fc.vitebsk.by.



Болельщики ФК «Витебск. Фото: Игорь Матвеев

17 июня, 20.00, ЦСК, билеты: рубль — детский, 2 рубля — женский, 4 рубля — мужской.

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