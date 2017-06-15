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Богданович зазвучал на испанском. В презентации сборника участвовали Макей и Латушко
16.06.2017 09:40 — Новости Культуры | Tut.by
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в презентации книги «Згукі маёй Бацькаўшчыны» — сборника стихов Максима Богдановича, изданного на белорусском и испанском языках. Как сообщила пресс-служба МИД, министр посещал Испанию с рабочим визитом 13−14 июня 2017 г.
Макей поблагодарил белорусскую диаспору за инициативу в издании произведений классика белорусской литературы и выразил уверенность, что публикация сборника будет способствовать популяризации белорусской культуры в Испании. На презентации также присутствовал посол Беларуси во Франции и Испании по совместительству Павел Латушко.
В ходе нынешнего визита главу белорусского внешнеполитического ведомства принял председатель Сената Испании Пио Гарсия Эскудеро. В Испании также была подписана Конвенция между Беларусью и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в презентации книги "Згукі маёй Бацькаўшчыны" - сборника стихов Максима Богдановича, изданного на...
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