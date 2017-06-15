Два рисунка Антуана де Сент-Экзюпери, на которых он изобразил героя своей знаменитой сказки, были проданы на торгах в Париже за более чем 500 тысяч евро. А один из рисунков неназванный покупатель отдал 284,2 тысячи евро, второй ушел с молотка за 226 тысяч евро, сообщает аукционный дом Artcurial.

Серия набросков к «Маленькому принцу» была создана за два года до первой публикации книги. При этом на рисунках главный герой несколько отличается от того, каким он в итоге предстал перед читателем.

Напомним, год назад этот же аукционный дом продал акварель Сент-Экзюпери, на которой изображен стоящий в дюнах Маленький принц, за 133,2 тысячи евро.

Специализированные издания отмечают, что Сент-Экзюпери все чаще привлекает внимание аукционных домов. Это началось в 2012 году, когда была обнаружена вторая рукопись «Маленького принца», второй самой читаемой книги в мире после Библии (более 1500 изданий с момента первой публикации в 1944 году и перевод на 270 языков).

Уникальная рукопись четыре года назад была оценена в 40 тысяч евро, но в итоге была продана за 385,6 тысячи. Впоследствии с молотка ушли еще одна рукопись и один машинописный текст, их стоимость составила 311 и 162 тысячи евро соответственно. Предполагалось, что акварельный рисунок на парижских торгах будет продан не менее чем за 50 тысяч евро. При этом еще одна акварель, на которой Маленький принц показывает в ночном небе свой астероид, в 2014 году была выставлена на продажу с начальной стоимостью 200 тысяч евро и не нашла своего покупателя.

Потомок дворянского рода Антуан родился в Лионе и был третьим из пятерых детей виконта Жана де Сент-Экзюпери и его супруги Мари де Фонколомб. Впервые поднявшись в воздух еще в 12-летнем возрасте на биплане вместе со знаменитым летчиком Габриэлем Вроблевски, Сент-Экзюпери навсегда влюбился в небо. В возрасте 21 года он записался во второй полк истребительной авиации в Страсбурге и с этого момента и до последнего дня своей жизни уже не расставался с небом.

Автор знаменитого «Маленького принца», а также «Планеты людей» и «Ночного полета» за всю карьеру летчика потерпел 15 аварий. Справедливости ради надо сказать, что происходили они не из-за низкого мастерства пилота, а из-за несовершенства летной техники.

31 июля 1944 года Сент-Экзюпери отправился с аэродрома Борго на острове Корсика в разведывательный полет на самолете Lockheed P-38 Lightning с бортовым номером 2734-L. Назад он не вернулся. В рапорте оставили запись: «Пилот не вернулся, считать пропавшим без вести».

На протяжении десятилетий историки и биографы строили догадки, что же произошло с самолетом Экзюпери. Но в 1972 году западногерманский авиационный журнал «Ландзер» опубликовал рапорт немецкого летчика-истребителя Роберта Хейшеля, сбившего самолет Lightning Р-38 в 12 часов 05 минут 31 июля 1944 года над морем. «Фокке-Вульф-190» Хейшеля вступил в бой с Lightning 31 июля. В тот день только один самолет Lightning Р-38 вылетал на разведку. В 1998 году возле Марселя был найден наручный браслет Сент-Экзюпери, а позднее и останки самолета.