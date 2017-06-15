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в пражском зоопарке показали детенышей гепарда, родившихся месяц назад

16.06.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пятеро детенышей гепарда, появившиеся на свет в мае в пражском зоопарке, в четверг отметили свой месячный день рождения. В честь этого ветеринары решили впервые осмотреть малышей, чтобы убедиться, что у них все в порядке.

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«Сегодня мы проводим их первый медосмотр, первое фотодокументирование и взвешивание. Теперь мы знаем, что масса котят — один килограмм 750 граммов», — говорит Павел Брандль, главный зоолог пражского зоопарка.

Три самца и две самки сейчас проживают в изолированном вольере вместе с матерью, шестилетней Саванной. По словам смотрителей, посетители смогут впервые увидеть их в августе. Отец семейства — пятилетний Бен — сейчас живет отдельно от котят.

Гепарды — самые быстрые наземные млекопитающие на планете. Они могут за три секунды разогнаться до скорости 110 километров в час. По словам смотрителей, всего с 1993 года в пражском зоопарке родились 64 представителя этого вида кошачьих.

 
 
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Пятеро детенышей гепарда, появившиеся на свет в мае в пражском зоопарке, в четверг отметили свой месячный день рождения. В честь этого ветеринары решили впервые...

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