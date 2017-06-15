Йоко Оно официально признана соавтором песни Imagine Джона Леннона

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Вдова Джона Леннона Йоко Оно официально признана соавтором культовой композиции своего супруга Imagine, сообщило издание Billboard .

Национальная ассоциация музыкальных издателей США объявила о признании Оно соавтором более чем через 40 лет после выхода песни. Организаторы церемонии проиграли запись одного из интервью Джона Леннона, где он признает вклад супруги в создание композиции.

"На самом деле она должна считаться песней Леннона-Оно потому, что многое в ней — лирика и концепция — от Йоко. Но в те дни я был немного более эгоистичным, немного более мачо и как-то опустил упоминание о ее вкладе", — сказал в интервью BBC Леннон.

84-летняя Оно лично присутствовала на церемонии со своим сыном Шоном Ленноном.

Известная и популярная во всем мире композиция Imagine из одноименного альбома 1971 года занимала высшие строчки в хит-парадах Великобритании и США. Песню до сих пор любят и слушают тысячи меломанов.