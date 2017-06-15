Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо передал подаренную ему статуэтку «Оскар» следователям, которые расследуют дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Об этом сообщает Reuters.





В 2016 году Министерство юстиции США обвинило продюсерскую компанию Red Granite Pictures в похищении средств из малазийского фонда. Якобы часть суммы — речь идет о 100 миллионах долларов — была использована для создания фильма «Волк с Уолл-стрит».

Леонардо Ди Каприо, который сыграл главную роль в этой картине, получил от продюсеров подарок: статуэтку «Оскара», выигранную в 1954 году легендарным актером Марлоном Брандо.

Как отметили представители Ди Каприо, он активно сотрудничает с правоохранительными органами. Актер передал им другие подарки, которые могли бы помочь следствию.