Бал у Ожешко, выставка фотографии и открытие кебабной. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут заглянуть в гости у Элизе Ожешко, побывать на выставке лучших фотографов города, увидеть спектакль от слонимского театра и попробовать настоящий турецкий донер кебаб.

Где: кафе-клуб «Чемпи», ул. Антонова, 29 Когда: 16−18 июня, 11.00−22.00

Гродненский мастер Ян Перегинец представит свои работы из дерева и металла.

Летний концерт-бал у Элизы Ожешко

Где: площадка у дома Элизы Ожешко, ул. Ожешко, 17 Когда: 16 июня, 18.00

Организаторы обещают возродить традиции летних концертов-балов начала 20 века. Гостей ждут танцы: полонез, вальсы, кадрили, польки, а также музыкальный, литературный и игровой салоны, фотозоны и другие развлечение. Выступят музыканты Гродненской капеллы, квартет «Музыкальная палитра» и гости из Литвы. Также гости встретятся с молодой Элизой Ожешко.



Фото: grodnovisafree.by

Открытие выставки «Form. Line. Color»

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 16 июня, 18.30

В Центре городской жизни откроется совместная выставка трех гродненских фотографов: Ильи Гелея, Евгения Новака и Александра Саенко. Музыкальное сопровождение — Андрей Beat L.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 16 июня, 19.00

Герои этой комедии о любви Леонарда Герша молоды и талантливы: он мечтает стать великим рок-музыкантом, она видит себя в будущем великой актрисой. Обоим надоела скучная провинциальная жизнь, оба мечтают покорить Нью-Йорк. Здесь они случайно знакомятся и, как положено по законам жанра, влюбляются друг в друга.





Отчетный концерт школы современного танца ADEPT

Где: кинотеатр «Восток», пр-т Космонавтов, 41 Когда: 17 июня, 11.30

Танцевальные номера, подготовленные учениками и преподавателями школы, согреют каждое сердце и продемонстрируют, к каким выдающимся результатам и успехам может прийти каждый ученик школы современного танца ADEPT.



Фото: vk.com/adept_grodno

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 17 июня, 19.00

История любви на французском языке, рассказанная урожденным французом Стеллой Фидзи. Войдя в зал, зрители попадут в атмосферу Парижа, на узкие улочки Монмартра, пристанище художников, поэтов, артистов и музыкантов, где когда-то жили и творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо… Со сцены прозвучат песни известных французских шансонье Сальваторе Адамо, Жильбера Беко, Филиппа Лафонтена, Катрин Лорео, Жака Лако Голдмена, Жерара Ленорманна и Изабель Жеффруа (Заза).





Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 18 июня, 12.00, 16.00

Детский спектакль от Слонимского драматического театра. Юных зрителей приглашают на дно морское, где среди гибких водорослей плавают рыбы, а также обитают добрые и не очень добрые морские жители. Именно здесь разворачиваются приключения Никиты и Насти, а также их знакомство с Морской Царицей, ее дочерьми и милым Китенком.



Фото: gs.by

Открытие ресторана быстрого питания MC Doner

Где: ТЦ OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 18 июня, 12.30−16.00

Посетителей ждут шатер, выполненный в традиционном турецком стиле с фотозоной, арабские танцы от лучших танцовщиц Беларуси, ведущие и ди-джей для поддержания атмосферы праздника, а также разрезание красной ленты с участием Мисс Гродно. Основным шоу в программе будет самый большой Донер-Дурум, который, можно будет бесплатно попробовать.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 18 июня, 19.00

Редкий белорусскоязычный спектакль театра. В афише жанр заявлен как «урокі выжывання», хотя если подойти к вопросу более формально, то это философская драма.





Где: пл. Советская Когда: 18 июня, 19.00−20.30

На четвертом концерте из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» выступят лучшие исполнители Гродно в жанре авторской песни и современного городского романса. Программа «Шансон воскресенье у дворца» — это акустические инструменты, настоящий живой звук, встреча с талантливыми гродненскими авторами-исполнителями, песни от души и для души о любви, родном городе, родителях, о мужском характере, СССР и многом другом.