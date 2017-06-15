Подростки три дня искали выход из парижских катакомб среди костей и граффити

В Париже двое подростков потерялись в темных катакомбах, заполненных человеческими костями и черепами, и провели там трое суток, пытаясь найти выход. Проникать в закрытую часть катакомб запрещено законом, но молодые люди часто нарушают этот запрет, чтобы проводить там вечеринки или просто исследовать подземелье.



Катакомбы Парижа. Фото: paris-life.info

Да, под Парижем есть катакомбы, заполненные останками 6 миллионов людей. Только небольшой их участок открыт для посещений, а общая длина тоннелей составляет около 250 километров. В среду утром полиция с собаками нашла там двоих подростков 16 и 17 лет, которые уже три дня бродили в поисках выхода, пишет Guardian . Молодых людей сразу же повезли в больницу — они сильно замерзли.

Что именно подростки делали в подземелье, неизвестно. Катакомбы были построены в 18 веке, когда существующие кладбища оказались переполнены. Температура внутри тоннелей составляет около 15 градусов. С 1955 года проникновение в их закрытую часть запрещено законом, но молодые люди часто нарушают этот запрет, чтобы проводить там вечеринки. Если учесть, что парни провели внутри три дня, то потеряться они могли утром в воскресенье, что вполне вписывается в эту версию.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Также можно найти ролики от тех, кто забирается в закрытую часть катакомб, чтобы исследовать их. Пространство выглядит достаточно обжитым: на стенах граффити и указывающие стрелки, расставлены декорации.

Не совсем понятно, кто забил тревогу, если подростки отправились туда вдвоём. Вероятнее всего, они предупредили друзей о своих планах.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

