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Подростки три дня искали выход из парижских катакомб среди костей и граффити

16.06.2017 14:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Париже двое подростков потерялись в темных катакомбах, заполненных человеческими костями и черепами, и провели там трое суток, пытаясь найти выход. Проникать в закрытую часть катакомб запрещено законом, но молодые люди часто нарушают этот запрет, чтобы проводить там вечеринки или просто исследовать подземелье.


Катакомбы Парижа. Фото: paris-life.info

Да, под Парижем есть катакомбы, заполненные останками 6 миллионов людей. Только небольшой их участок открыт для посещений, а общая длина тоннелей составляет около 250 километров. В среду утром полиция с собаками нашла там двоих подростков 16 и 17 лет, которые уже три дня бродили в поисках выхода, пишет Guardian. Молодых людей сразу же повезли в больницу — они сильно замерзли.

Что именно подростки делали в подземелье, неизвестно. Катакомбы были построены в 18 веке, когда существующие кладбища оказались переполнены. Температура внутри тоннелей составляет около 15 градусов. С 1955 года проникновение в их закрытую часть запрещено законом, но молодые люди часто нарушают этот запрет, чтобы проводить там вечеринки. Если учесть, что парни провели внутри три дня, то потеряться они могли утром в воскресенье, что вполне вписывается в эту версию.

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Также можно найти ролики от тех, кто забирается в закрытую часть катакомб, чтобы исследовать их. Пространство выглядит достаточно обжитым: на стенах граффити и указывающие стрелки, расставлены декорации.

Не совсем понятно, кто забил тревогу, если подростки отправились туда вдвоём. Вероятнее всего, они предупредили друзей о своих планах.

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В Париже двое подростков потерялись в темных катакомбах, заполненных человеческими костями и черепами, и провели там трое суток, пытаясь найти выход. Проникать в...

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