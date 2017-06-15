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Белый витязь с парой черных пистолетов. За что белорус убил советского полпреда
16.06.2017 15:59 — Новости Культуры | Tut.by
90 лет назад, в ночь с 15 на 16 июня 1927 года, в Варшаве был оглашен приговор Борису Коверде — убийце советского полпреда в Польше Петра Войкова. Почему Коверда совершил это преступление и кто стоял за его спиной? Подробности этого громкого дела выяснил TUT.BY.
Террориста судил чрезвычайный суд, в практике которого были только два вида приговоров: смертная казнь или пожизненное заключение.
Неделей ранее виленская газета «
Позже «Беларускае Слова» в числе многих других газет напечатает фотоснимок, где Коверда вместе с дружелюбными полицейскими позирует на тюремном крыльце утром 15 июня 1927 года перед конвоированием в суд:
Восторженные дамы будут прикреплять кнопкой к обоям этот увеличенный снимок и даже писать о Коверде стихи:
В эмигрантской среде станет популярной вот такая буквенно-графическая композиция, «доказывающая» пересечение судеб цареубийцы Войкова и вершителя возмездия Коверды:
Исторический факт: легенду о подляшском белорусе Борисе Коверде начала формировать московская газета «Правда», которая 8 июня 1927 года вышла с заголовком: «В Варшаве убит полпред СССР тов. Войков. Убийца-белогвардеец задержан». А коль «Правда» использовала такой термин, то определение-ярлык «белогвардеец» утвердится в советской, а затем российской периодике, в энциклопедиях и популярных книжках. Некоторые авторы в процессе пристегивания убийцы Войкова к «русскому миру»
А мне по душе одна простая житейская зарисовка об этом «былинном богатыре». Оставил ее Марьян Петюкевич (1904-1983), ученый-этнограф, общественный и культурный деятель Западной Беларуси. Рассказывая о своих однокашниках по
17 июня 1927 года Бюро ЦК КП (б)Б примет постановление «на правах шифра» по текущим вопросам. Пункты 18 и 19 в этом документе, который подписал руководитель БССР Вильгельм Кнорин, посвящены Коверде и издателю газеты «Беларускае Слова»
Рассмотрев обстоятельства убийства Войкова, руководство БССР постановило:
«…18. В связи с тем, что убийца тов. Войкова является членом организации Павлюкевича, поднять соответствующую кампанию в прессе (как в прессе БССР, так и Западной Белоруссии). / 19. Поручить тов. Игнатовскому написать статью в прессу по вопросу о причастности Коверды к группе Павлюкевича…»
Выполняя эту установку, газета «Наша Праўда», орган
«Оказывается», Борис был шестеркой при ночном игорном клубе (днем в этом же помещении — редакция газеты!), да и сам, случалось, выигрывал ставки. Царил в той редакции «вечно пьяный чад», вечно толкались «и балаховцы, и савинковцы, и колчаковцы, и деникинцы, и врангелевцы». В общем, «болото моральной гнили».
Только так. Гипотез, толкований и наличия иных персонажей в деле вербовки Бориса Коверды быть не должно. Аминь.
Но как-то очень уж в лоб Громада и ее печатный орган разоблачали Арсения Павлюкевича — издателя газеты «Беларускае Слова» и доктора медицины.
Понятно, что Павлюкевич воздействовал на психику Бориса. А травмировано было детское сознание еще в годы военного беженства. На суде Борис рассказал о зверствах большевиков, свидетелем которых он стал, когда с семьей находился в эвакуации в Самаре:
Так ведь и с Громадой было нечисто, о чем «Наша Праўда», конечно, не писала. Вспомним, что Анна Коверда — мать террориста — заведовала пансионом при гимназии. Директором у нее был
Коротко поясню, что Белкоопбанк — это антипольский подрывной «общак», в который поступали деньги из СССР. Материальная схема была простая. Белкоопбанк получает очередной «транш», затем некоторая сумма переводится гимназии, персоналу выплачивают жалованье, и в семье Анны Коверды наблюдается относительная сытость (кроме Бориса, с нею были две младшие девочки, а муж Софрон в те годы был занят делами партии эсеров и в семье показывался редко).
Неверным было бы представлять тогдашнюю Виленскую белорусскую гимназию как нечто «эмигрантское», отрезанное от СССР. Наоборот, аппаратчики ЦК КП (б)Б принимали решения о педагогической деятельности Островского в стиле «указать» и «обязать». Как будто Островский возглавлял какое-нибудь районо в БССР, а не зарубежное Товарищество белорусской школы.
В ту пору Белорусский кооперативный банк в Вильно представлял собой мощное финансовое учреждение. Из резолюции ЦК КП (б)Б (сентябрь 1925 г., протокольная пометка «Шифр»):
Но надо же было такому случиться, что весной 1927 года Анне Коверде одновременно с Борисом задержали жалованье. Якобы нет денег в банке… На современном жаргоне ситуация в семье Коверды описывается фразой «им сделали вилы».
Окончание следует.
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90 лет назад, в ночь с 15 на 16 июня 1927 года, в Варшаве был оглашен приговор Борису Коверде - убийце советского полпреда в Польше Петра Войкова. Почему Коверда совершил...
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