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Имя Тамары Гвердцители появится на Площади звезд "Славянского базара"

16.06.2017 16:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Имя Тамары Гвердцители в этом году пополнит созвездие знаковых личностей на Площади звезд фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в дирекции форума.


Фото: gverdtsiteli.livejournal.com

Плита нового лауреата специальной награды президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию» будет посвящена народной артистке Грузии и России Тамаре Гвердцители.

В «Славянском базаре» артистка участвует практически постоянно, происходит это с самых первых лет фестиваля. В 2002-м являлась председателем жюри конкурса молодых исполнителей. В 2017-м году ее имя есть сразу в нескольких концертных программах в Летнем амфитеатре — тожественного открытия форума и проекта «Золотой хит».

Аллею звезд заложили в 2009 году в террасе Летнего амфитеатра. На входе расположена стела, которую венчает статуэтка девушки с венком в руках. Это увеличенная копия приза, который с 2005 года ежегодно вручают лауреатам специальной премии президента «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

На самой площадке расположены квадраты из полированного гранита с символом фестиваля — цветком василька, на каждой плите начертано имя обладателя и год вручения престижной премии.

В разные годы обладателями награды становились Андрей Петров, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, «Песняры», Игорь Лученок, Надежда Бабкина, Полад Бюльбюль оглы, Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.

 
Теги: Витебск
 
 
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В "Славянском базаре" артистка участвует практически постоянно, происходит это с самых первых лет фестиваля.

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