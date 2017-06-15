|
Кружка, клумба и планета – проект Арт-острова радует новыми объектами
16.06.2017 17:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. В столице начал работу проект "Арт-острова", в этом году он посвящен 950-летию Минска.
В первый день работы выставки, на остраве собралось много посетителей. Для детей даже предлагались
Объединив как начинающий, так и опытных скульпторов и художников, организаторам удалось реализовать 11 новых пространственных объектов.
Среди них: арт-объект Андрея Шиловича "Кружка", скульптура Анатолия Артимовича "Планета", пластическая эко-фантазию "Клумба" Татьяны Гомза, интерактивная планетная конструкция для релаксации и созерцания природы "Локатор" Василия Тимашова и Полины Пироговой, скульптура "Битва на Немиге" Павла Войницкого и Вадима Мацкевича.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Павел Войницкий и Вадим Мацкевич – авторы двух скульптур "Битва на Немиге", композиционно и идейно объединенных темой сражения
© Sputnik / Марина Серебрякова
Родители с детьми – самая благодарная и интересующаяся публика
© Sputnik / Марина Серебрякова
Василий Тимашов и Полина Пирогова создали интерактивную планетную конструкцию для релаксации и созерцания природы – "Локатор"
© Sputnik / Марина Серебрякова
Авторский коллектив из Германии "Таре Тhat" при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Республике Беларусь пригласили гостей мероприятия самим поучаствовать в создании арт-произведения
© Sputnik / Марина Серебрякова
Арт-объект Андрея Шиловича "Кружка" – символ пожелание радости, благополучия и достатка всем жителям и гостям Минска
© Sputnik / Марина Серебрякова
Татьяна Гомза создала пластическую эко-фантазию "Клумба": среди трэш-антуража вырастают одуванчики и иная пластиковая растительность
© Sputnik / Марина Серебрякова
Главный спонсор проекта тоже не преминул оставить свой след, поставив огромные качели в виде логотипа бренда
Выставка под открытым небом будет работать до середины сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остров Комсомольцев в очередной раз становится площадкой для гигантских инсталляций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии