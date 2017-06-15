Кружка, клумба и планета – проект Арт-острова радует новыми объектами

МИНСК, 16 июн – Sputnik. В столице начал работу проект "Арт-острова", в этом году он посвящен 950-летию Минска.

В первый день работы выставки, на остраве собралось много посетителей. Для детей даже предлагались

Объединив как начинающий, так и опытных скульпторов и художников, организаторам удалось реализовать 11 новых пространственных объектов.

Среди них: арт-объект Андрея Шиловича "Кружка", скульптура Анатолия Артимовича "Планета", пластическая эко-фантазию "Клумба" Татьяны Гомза, интерактивная планетная конструкция для релаксации и созерцания природы "Локатор" Василия Тимашова и Полины Пироговой, скульптура "Битва на Немиге" Павла Войницкого и Вадима Мацкевича.



© Sputnik / Марина Серебрякова Павел Войницкий и Вадим Мацкевич – авторы двух скульптур "Битва на Немиге", композиционно и идейно объединенных темой сражения



© Sputnik / Марина Серебрякова Родители с детьми – самая благодарная и интересующаяся публика



© Sputnik / Марина Серебрякова Василий Тимашов и Полина Пирогова создали интерактивную планетную конструкцию для релаксации и созерцания природы – "Локатор"



© Sputnik / Марина Серебрякова Авторский коллектив из Германии "Таре Тhat" при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Республике Беларусь пригласили гостей мероприятия самим поучаствовать в создании арт-произведения



© Sputnik / Марина Серебрякова Арт-объект Андрея Шиловича "Кружка" – символ пожелание радости, благополучия и достатка всем жителям и гостям Минска



© Sputnik / Марина Серебрякова Татьяна Гомза создала пластическую эко-фантазию "Клумба": среди трэш-антуража вырастают одуванчики и иная пластиковая растительность



© Sputnik / Марина Серебрякова Главный спонсор проекта тоже не преминул оставить свой след, поставив огромные качели в виде логотипа бренда

Выставка под открытым небом будет работать до середины сентября.