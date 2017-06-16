ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно возродили традицию летних балов у Элизы Ожешко

17.06.2017 08:35 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Широкие кринолиновые платья у дам и элегантные строгие фраки у мужчин, размеренный ритм полонеза и быстрые вальсы — уже традиционно в июне у домика Элизы Ожешко можно совершить своеобразное путешествие во времени. В этом году праздник в честь писательницы прошел в стиле летних концертов-балов начала ХХ века.


Уже несколько лет день рождения Ожешко отмечают в Гродно, устраивая праздники в стиле ее эпохи. На них даже появляется виновница торжества — кто-то из сотрудниц библиотеки, которая находится в домике, берет на себя эту роль, одеваясь в костюм, известный нам по самым популярным фото писательницы. Каждый год программа праздника — новая.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Традиционно, вокруг домика Ожешко располагается несколько площадок с разными активностями. Центральной частью праздника в этом году была реконструкция бала начала ХХ века: атмосферу создавали молодые люди в детально воссозданных костюмах эпохи и музыка от Гродненской капеллы. Программу праздника составляли согласно оригинальной гродненской афише летнего бала 1907 года.











Также гости могли выпить чаю с медом и другими сладостями на площадке «Гарбата у пані Элізы», сделать селфи в фотозоне, побывать в игровой и литературной зонах или рассмотреть поближе фото Гродно и гродненцев начала ХХ века.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Широкие кринолиновые платья у дам и элегантные строгие фраки у мужчин, размеренный ритм полонеза и быстрые вальсы - праздник в честь Элизы Ожешко в Гродно прошел в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
У інтэрнэце збіраюць грошы на выданне беларускамоўнай паштоўкі з выявамі Пінска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика