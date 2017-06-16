В Гродно возродили традицию летних балов у Элизы Ожешко

Широкие кринолиновые платья у дам и элегантные строгие фраки у мужчин, размеренный ритм полонеза и быстрые вальсы — уже традиционно в июне у домика Элизы Ожешко можно совершить своеобразное путешествие во времени. В этом году праздник в честь писательницы прошел в стиле летних концертов-балов начала ХХ века.





Уже несколько лет день рождения Ожешко отмечают в Гродно, устраивая праздники в стиле ее эпохи. На них даже появляется виновница торжества — кто-то из сотрудниц библиотеки, которая находится в домике, берет на себя эту роль, одеваясь в костюм, известный нам по самым популярным фото писательницы. Каждый год программа праздника — новая.

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Традиционно, вокруг домика Ожешко располагается несколько площадок с разными активностями. Центральной частью праздника в этом году была реконструкция бала начала ХХ века: атмосферу создавали молодые люди в детально воссозданных костюмах эпохи и музыка от Гродненской капеллы. Программу праздника составляли согласно оригинальной гродненской афише летнего бала 1907 года.























Также гости могли выпить чаю с медом и другими сладостями на площадке «Гарбата у пані Элізы», сделать селфи в фотозоне, побывать в игровой и литературной зонах или рассмотреть поближе фото Гродно и гродненцев начала ХХ века.



