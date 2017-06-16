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Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер
17.06.2017 08:58 — Новости Культуры | Tut.by
Американская актриса Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в «Звездных войнах», умерла от остановки дыхания во сне и ряда других «неопределенных причин», сообщает Reuters со ссылкой на окружного коронера Лос-Анджелеса.
Фишер также страдала атеросклеротической болезнью сердца и употребляла лекарственные препараты, говорится в заявлении, однако отмечается, что влияние этих факторов на ее кончину не было установлено.
Фишер
Известно, что Фишер страдала таким психическим заболеванием, как биполярное аффективное расстройство.
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Фишер также страдала атеросклеротической болезнью сердца и употребляла лекарственные препараты, говорится в заявлении, однако отмечается, что влияние этих...
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