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Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

17.06.2017 08:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская актриса Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в «Звездных войнах», умерла от остановки дыхания во сне и ряда других «неопределенных причин», сообщает Reuters со ссылкой на окружного коронера Лос-Анджелеса.


Фото: Reuters

Фишер также страдала атеросклеротической болезнью сердца и употребляла лекарственные препараты, говорится в заявлении, однако отмечается, что влияние этих факторов на ее кончину не было установлено.

Фишер скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. Ее мать Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день.

Известно, что Фишер страдала таким психическим заболеванием, как биполярное аффективное расстройство.

 
 
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Фишер также страдала атеросклеротической болезнью сердца и употребляла лекарственные препараты, говорится в заявлении, однако отмечается, что влияние этих...

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