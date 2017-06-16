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Фестиваль FSP объявил полную программу 2017 года

17.06.2017 09:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн — Sputnik. Минский арт-пикник FSP объявил полный список артистов, которые выступят на следующем фестивале — это 12 исполнителей из разных стран мира.

Арт-пикник FSP пройдет в столичном парке Dreamland 29-30 июля. Формат фестиваля — не только музыка, но также развлечения, игры, лекции и многое другое. Хотя главное в FSP, конечно, — свободная атмосфера и музыка на сразу пяти сценах.

На FSP 2017 года выступят 12 артистов: хип-хоперы, электронщики и инди-музыканты. Никакого Стаса Михайлова — только то, что слушает и под что отдыхает современная молодежь.

Так, на FSP выступят Антоха МС (RU), Another Lips (BY), Beissoul & Einius (LT), Coals (PL), Intelligency (BY), Jaakko Eino Kalevi (FIN), Mustelide (BY), NOËP (EST), Super Besse (BY) и VÄG (SE).

Хедлайнерами FSP-2017 станет российская электро-поп группа Tesla Boy (RU) — к слову, солист коллектива Антон Севидов родом из Минска!

В роли хедлайнеров выступит и британская арт-поп группа Everything Everything, которую журнал The Time назвал "прорывом года" — за то, что они смогли объединить элементы из Nirvana, Radiohead и Майкла Джексона.

Смотрите видеоотчет с прошлогоднего фестиваля FSP >>

 
Теги: Минск
 
 
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Среди артистов, которые выступят на популярном молодежном арт-пикнике - британские хипстеры Everything Everything и российская синтипоп-группа Tesla Boy.

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