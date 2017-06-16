Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, известный по картине «Рокки» (Rocky, 1976) и серии фильмов «Парень-каратист» (The Karate Kid, 1984−1989 гг.), скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сына режиссера.



Элвидсен и Сталлоне на съемках «Рокки»

Как сообщил Энтони Эвилдсен агентству, его отец скончался в пятницу в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

«В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу», — отметил Энтони, говоря об отце.

За работу над фильмом «Рокки» Джон Г. Эвилдсен получил в 1977 году премию «Оскар».