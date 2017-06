Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в «Твиттере» подписалось более 100 млн пользователей.

На странице артистки в «Твиттере» в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.

«Сегодня мы свидетели истории», — говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров.

Today, we #WITNESS history.