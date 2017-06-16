|
Кэти Перри первой в мире собрала 100 млн фолловеров в "Твиттере"
17.06.2017 10:52 — Новости Культуры | Tut.by
Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в «Твиттере» подписалось более 100 млн пользователей.
На странице артистки в «Твиттере» в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.
«Сегодня мы свидетели истории», — говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров.
Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: «Сведетель» («Witness») — название нового албома Кэти Перри, который вышел в июне.
На втором месте по числе подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. Его «Твиттер» читают почти 98 млн человек.
На третьем месте — бывший президент США Барак Обама, у его 91 млн фолловеров.
Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага. Тогда для этого было достаточно всего 9 млн подписчиков. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.
Кэти Перри опубликовала свой первый твист в феврале 2009 года и с тех пор написала их более 8 тыс. сообщений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На втором месте по числе подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. На третьем месте - бывший президент США Барак Обама.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии