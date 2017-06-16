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Кэти Перри первой в мире собрала 100 млн фолловеров в "Твиттере"

17.06.2017 10:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в «Твиттере» подписалось более 100 млн пользователей.


Фото: Reuters

На странице артистки в «Твиттере» в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.

«Сегодня мы свидетели истории», — говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров.

Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: «Сведетель» («Witness») — название нового албома Кэти Перри, который вышел в июне.

На втором месте по числе подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. Его «Твиттер» читают почти 98 млн человек.

На третьем месте — бывший президент США Барак Обама, у его 91 млн фолловеров.

Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага. Тогда для этого было достаточно всего 9 млн подписчиков. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.

Кэти Перри опубликовала свой первый твист в феврале 2009 года и с тех пор написала их более 8 тыс. сообщений.

 
 
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На втором месте по числе подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. На третьем месте - бывший президент США Барак Обама.

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