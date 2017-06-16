Уникальные фотографии времен Первой мировой показали в Минске

На выставке "Мясцовае насельніцтва" представлены 50 фотографий, сделанных на территории Беларуси немецкими солдатами и офицерами с 1915 по 1918 год. Эти снимки Богданов собирал в течение многих лет по всему миру, и они стали по-настоящему уникальной коллекцией.



© Фото: предоставлено Анатолием Богдановым Открытки, которые "пережили" столетие

Коллекция капитана Фаузера

Капитан Фаузер был очень педантичным немцем. Он занимался фотографией и работал в стройуправлении. Судя по всему, строил мосты, поскольку география его снимков охватывает территорию, расположенную вдоль белорусских рек. За время своей работы в Беларуси с 1915 по 1918 год он сделал около 500 снимков, где запечатлены местные жители и картины их быта. Но это не все: Фаузер дополнил каждый снимок отпечатанным на машинке текстом, где указал имена и фамилии позировавших крестьян, а также дату и место съемки. Фактически каждый его снимок — это небольшой исторический памятник.

"Я нашел коллекцию фотографий капитана в интернете в прошлом году. К сожалению, приобрести удалось только несколько десятков штук, но то, что есть, действительно жемчужины: более полных, подробных и точных описаний к снимкам столетней давности я не встречал", — рассказал Богданов.

Капитан Фаузер объездил всю Брестскую область, побывал в приграничных с Беларусью районах Украины, и везде фотографировал.



© Sputnik / Виктор Толочко Немецкие солдаты строем идут по улице одного из белорусских сел

"Когда немцы пришли в Беларусь, то увидели жизненный уклад, которого в Европе уже не было, и поэтому солдаты и офицеры старались, как можно больше, сфотографировать, описать, запомнить, чтобы потом рассказать об этом дома. Со времен Первой мировой у нас осталось много замечательных исторических свидетельств о белорусской жизни, сделанных кайзеровскими солдатами, которые становятся востребованными только в последнее время. Мне, как студенту-историку, эта выставка очень интересна", — поделился впечатлениями Алексей.



© Sputnik / Виктор Толочко Немецкая школа для белорусских детей

Разные темы

У Богданова огромная коллекция документов времен Первой Мировой. Снимки, открытки, графика, полковые альбомы, — вот не полный список его коллекции. Владимир периодически делает тематические выставки, выступает на международных конференциях, издает книги.



© Sputnik / Виктор Толочко Снимок 1916 года "Еврейские девушки стираю белье в речке Мышенка под Барановичами" из подборки фотоснимков капитана Фаузера

"Почему меня интересует именно Первая Мировая? Эта война сильнее повлияла на историю XX столетия, чем война 1939 года. Вторая мировая, по факту, является логическим выводом из войны 1914 года и последующего переустройства мира. В нашей стране относительно недавно пришли к пониманию этого, и я хочу, как можно полнее, показать людям, как воспринимали Беларусь того времени немцы. Ведь взгляд со стороны часто более объективен, нежели свой", — подчеркнул коллекционер.

Богданов может делать выставки фотографий Первой мировой по самым разнообразным темам — от беженцев до подземной войны. Кстати, последняя — особенно интересна: во время боев саперы, как с одной, так и с другой стороны, рыли длинные тоннели под вражеские позиции, куда потом закладывали взрывчатку.



© Sputnik / Виктор Толочко Снимок "Колонна беженцев под Барановичами", датированный осенью 1916 года

Были разработаны целые боевые стратегии и созданы специальные отряды, которые должны были взрывами обрушивать вражеские тоннели. Причем, поскольку взрывная волна шла не только вверх, но и обратно, поднимая землю на всем протяжении подкопа, — на аэрофотоснимках, сделанных после взрывов, прекрасно видны пути, которые прокладывали саперы под землей. На Сморгонщине, например, остались кратеры шириной до тридцати метров после подобных взрывов.

Мост времени

На выставке представлены фотографии белорусов со всей страны. Некоторые из них были отправлены солдатами в Германию, и Богданов выкупил их потом на различных аукционах, а также напрямую у потомков тех, кто когда-то снимал. Часть фотографий удалось найти в Беларуси, а часть — те самые фото, сделанные капитаном Фаузером.



© Sputnik / Виктор Толочко Снимок 1917 года "Семья в Барановичах" из подборки фотоснимков "Baranowitschi – 1915-1917"

"Мне интересны лица людей того времени. По-моему, они вообще не похожи на современных белорусов, более грубые, что ли. Очень интересная выставка, хотя специально я сюда не шла. Проходила мимо, увидела афишу, заглянула и не пожалела", — рассказала Катерина, молодая посетительница выставки.

"Я ездил в деревню Руди Поставского района, жители которой изображены на одной из этих фотографий. Хотел показать снимок, найти потомков этих людей. К сожалению, от деревни не осталось и следа. Сейчас там перепаханное поле. Вообще, от многих поселений ничего не осталось. А другие так изменились, что найти место, где была сделана фотография, можно только благодаря детальному описанию, которое делал Фаузер. Или же по каким-то строениям вроде церквей, запечатленным на снимках и сохранившимся до сих пор", — рассказал Sputnik Богданов.



© Sputnik / Виктор Толочко Снимок 1917 года "Семья в Барановичах" из подборки фотоснимков "Baranowitschi – 1915-1917"

Владимир Богданов называет фотографии, которые он выставил, — "мостом времени", поскольку через людей они связывают целые эпохи. Ведь на снимках чьи-то бабушки и прабабушки, чьи-то дедушки, которые тогда были еще детьми и совсем молодыми парнями и девушками. Коллекционер очень надеется, что кто-нибудь из посетителей выставки узнает на фотокарточке своего предка, и связь времен будет восстановлена через снимок.

Выставка продлится до 7 июля.