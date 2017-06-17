|
Редкие летучие мыши поселились в казармах Брестской крепости
18.06.2017 00:01 — Новости Культуры | Tut.by
Средиземноморский нетопырь обитает в Испании, Италии, на севере Африки, а теперь и на юго-западе нашей страны. Ученые впервые обнаружили многочисленное поселение — около десятка материнских колоний. Теперь вид внесут в официальный реестр обитающих в Беларуси животных.
Видео:
По словам специалистов, средиземноморский нетопырь — одна из самых маленьких разновидностей летучих мышей. Длина его тела составляет не больше пяти сантиметров. Зверек любит теплый влажный климат, предпочитает селиться рядом с людьми.
Для человека летучие мыши безопасны. Увидеть новых жителей цитадели можно после заката. Правда, точное место обитания крылатых ученые не называют. Повышенное внимание туристов может их отпугнуть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средиземноморский нетопырь обитает в Испании, Италии, на севере Африки, а теперь и на юго-западе нашей страны. Ученые впервые обнаружили многочисленное поселение.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии