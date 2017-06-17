Первый фестиваль гражданской авиации, организаованный без привлечения профессиональных спортивных авиаклубов, прошел под Минском. В музее белорусской народной архитектуры и быта собрались владельцы летательных средств и любители неба. Одни показали, что авиация, а значит и небо, ближе, чем кажется, другие — прикоснулись к голубой бездне.

Организаторы «Крылатого Фэста» — авиационный центр «Авиа-Менск», Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта и группа компаний «Тотем». Они утверждают, что техника, представленная в Озерце, принадлежит частным лицам, и они ею пользуются. А значит, при желании, это доступно и возможно каждому. На фестивале были представлены самолеты, вертолеты, автожиры, мотодельтапланы , а в небе над Озерцом даже прошла инсценировка авиабоя.

Смотрите в нашем сюжете, как проходил этот грандиозный праздник.

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