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Дню отца посвящается. Nuteki и Александр Патлис записали песню-письмо в будущее

18.06.2017 11:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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К ежегодному празднику - Дню отца - группа Nuteki и Александр Патлис записали песню-письмо в будущее для своих сыновей. Артисты захотели напомнить как важны для малышей тесные и теплые отношения с папами.

В клипе на песню "Привет, сын!" показаны три поколения и их обращения друг к другу. Михаил Нокарашвили обращается к своему малышу, Александр Патлис - к своему, а также к Михаилу как отец. Музыканты надеются, что их дети поймут смысл песни спустя годы, а вот сегодняшние молодые отцы уже сегодня. 

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К ежегодному празднику - Дню отца - группа Nuteki и Александр Патлис записали песню-письмо в будущее для своих сыновей. Артисты захотели напомнить как важны для...

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