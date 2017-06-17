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Дню отца посвящается. Nuteki и Александр Патлис записали песню-письмо в будущее
18.06.2017 11:39 — Новости Культуры | Tut.by
К ежегодному празднику - Дню отца - группа Nuteki и Александр Патлис записали песню-письмо в будущее для своих сыновей. Артисты захотели напомнить как важны для малышей тесные и теплые отношения с папами.
В клипе на песню "Привет, сын!" показаны три поколения и их обращения друг к другу. Михаил Нокарашвили обращается к своему малышу, Александр Патлис - к своему, а также к Михаилу как отец. Музыканты надеются, что их дети поймут смысл песни спустя годы, а вот сегодняшние молодые отцы уже сегодня.
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К ежегодному празднику - Дню отца - группа Nuteki и Александр Патлис записали песню-письмо в будущее для своих сыновей. Артисты захотели напомнить как важны для...
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