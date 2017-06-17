ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американские СМИ: у Бейонсе родились близнецы

18.06.2017 14:59 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американская певица Бейонсе родила двойню, сообщают американские СМИ. Точная дата рождения и пол близнецов пока не разглашаются.


Фото: Reuters

Подтверждения от самой певицы пока нет, но в минувшую пятницу фотографы запечатлели, как она входила в двери больницы в Лос-Анджелесе, что дало повод для спекуляций в прессе. О рождении детей сообщили американские журналы Entertainment Weekly, Us Weekly и People.

Бейонсе замужем за рэп-исполнителем Jay Z. О том, что пара ждет прибавления, певица объявила в феврале, разместив в своем инстаграме фотографию, на которой видна беременность. Этот пост стал самым популярным по числу лайков за все время существования инстаграма.

За 15 часов фото набрало более 7,5 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации.

Бейонсе посвятила теме материнства целую фотосессию. На сайте певицы опубликовано видеошоу, где фотографии перемежаются видеоклипами, а также поэтическими текстами о материнстве и античных богинях, олицетворяющих силу женского духа.

У супружеской пары уже есть пятилетняя дочь, которую зовут Блю Айви.


Фото: Beyonce.com

Бейонсе — одна из самых успешных артисток в истории музыки, она получила 20 премий «Грэмми» и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard — «Артист тысячелетия».

В 2013 году Бейонсе исполняла гимн США на инаугурации Барака Обамы.

На прошлой неделе состоялось прибавление в семействе еще одной звездной пары: у актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль родились близнецы Элла и Александер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская певица Бейонсе родила двойню, сообщают американские СМИ. Точная дата рождения и пол близнецов пока не разглашаются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Дню отца посвящается. Nuteki и Александр Патлис записали песню-письмо в будущее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика