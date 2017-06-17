Американские СМИ: у Бейонсе родились близнецы

Американская певица Бейонсе родила двойню, сообщают американские СМИ. Точная дата рождения и пол близнецов пока не разглашаются.



Фото: Reuters

Подтверждения от самой певицы пока нет, но в минувшую пятницу фотографы запечатлели, как она входила в двери больницы в Лос-Анджелесе, что дало повод для спекуляций в прессе. О рождении детей сообщили американские журналы Entertainment Weekly, Us Weekly и People.

Бейонсе замужем за рэп-исполнителем Jay Z. О том, что пара ждет прибавления, певица объявила в феврале, разместив в своем инстаграме фотографию, на которой видна беременность. Этот пост стал самым популярным по числу лайков за все время существования инстаграма.

За 15 часов фото набрало более 7,5 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации.

Бейонсе посвятила теме материнства целую фотосессию. На сайте певицы опубликовано видеошоу, где фотографии перемежаются видеоклипами, а также поэтическими текстами о материнстве и античных богинях, олицетворяющих силу женского духа.

У супружеской пары уже есть пятилетняя дочь, которую зовут Блю Айви.



Фото: Beyonce.com

Бейонсе — одна из самых успешных артисток в истории музыки, она получила 20 премий «Грэмми» и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard — «Артист тысячелетия».

В 2013 году Бейонсе исполняла гимн США на инаугурации Барака Обамы.

На прошлой неделе состоялось прибавление в семействе еще одной звездной пары: у актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль родились близнецы Элла и Александер.