Ленивец на миллион и урок для Наполеонов. Что посмотреть в окрестностях Брюсселя

Летняя городская суета Брюсселя вынуждает туриста присмотреться к достопримечательностям за пределами городской черты. Чтобы и не далеко, и без раскаленного асфальта. В окрестностях столицы Бельгии есть как минимум два места, где можно провести полдня или весь день и взрослым, и детям.





Наполеонам на заметку

Город-спутник, тридцатитысячный Ватерлоо, расположен всего в 15 километрах от Брюсселя. Но знаменит не меньше. Одно из самых известных в истории поражений — разгром Наполеона в окрестностях этого скромного бельгийского городка в 1815 году.





Самый туристически привлекательный объект городка — «Мемориал 1815», новенький музей, построенный к 200-летию разгрома амбициозного француза армией коалиции под командованием герцога Веллингтона.





Музей напичкан современными технологиями — все, что может нажиматься, — нажимается, крутится, раскрывается по клику. От содержимого сундуков герцога-победителя до меню праздничного банкета.





Масштабы битвы, в которой участвовало более 150 тысяч человек, помогает оценить 4D-фильм. Заскакиваешь в зал на минутку — и неизбежно застреваешь на все пятнадцать. А как оторваться, когда сперва французские пехотинцы вскакивают из окопов прямо перед опешившими зрителями, потом в атаку широким фронтом идет английская тяжелая кавалерия…





Оценить масштабы битвы более традиционными способами можно, преодолев более 200 ступенек и забравшись на сорокаметровый холм, украшенный бронзовым львом, поглядывающим в сторону Франции. Этот холм насыпан на месте ранения главы голландской части союзной армии принца Оранского.





Отдельный интерес русскоязычных туристов — скромному плакату у выхода из мемориала. А кто сказал, что вопрос, «чей Крым», стал актуален только в 2014-м?





Ленивец на миллион

Если вы готовы выбраться из Брюсселя на целый день и расстаться с круглой суммой евровалюты, стоит преодолеть 60 километров и добраться до фантастического зоопарка Pairi Daiza, обитателей которого вы наверняка не раз видели на рекламных плакатах в аэропорту, на вокзале, на улицах Брюсселя.





Цена бьет по карману — 34 евро за взрослый билет, 29 евро — ребенок от 3 до 11 лет (меньше — бесплатно, больше — по взрослому тарифу), 7 евро — паркинг. Но финансовый вопрос сразу после кассы отходит на второй план. На 55 гектарах здесь можно увидеть 600 видов животных и птиц, и сразу за входными турникетами у посетителей просто глаза разбегаются.





Впрочем, звезда № 1 всем известна заранее. Пайри Дайза — один из немногих европейских зоопарков, где есть гигантская панда. Семью панд зоопарк смог взять в аренду в Китае в 2014 году. Цена впечатляет — 1 млн долларов в год. «Это не ради заработка, эти деньги идут на проекты сохранения этих животных и среды их обитания, бамбуковых лесов», — рассказывает наш гид, Жан-Мишель Дефорт. Требования к зоопарку, претендующему на гигантскую панду, — жесточайшие. Но усилия оправдываются (а судя по очередям за недешевыми сувенирами — и окупаются) за счет роста потока туристов. К примеру, в прошлом году зоопарк посетило 2 млн человек против 1,4 млн в 2014-м году. В нынешнем сезоне двухмиллионный рубеж явно будет преодолен.





Однако, зная повадки панд, предпочитающих два вида «активности» — лежать и спать и лежать и есть, рассчитывать на шоу не приходится. Надежда и у нас, и у толп бельгийских школьников и детсадовцев была на годовалого малыша панды, родившегося здесь год назад. Но как раз Тян Бао стал самым большим разочарованием — подросший до размера приличного медведя малыш проспал на свежем воздухе добрую половину дня, вынуждая довольствоваться созерцанием своих жующих родителей.





Наш гид советует не тратить время на гениальных ленивцев и ведет нас к более общительным и любопытным обитателям.

Звезды австралийского павильона — три коалы. Неловкие, но активные сумчатые товарищи вызывают восторги и заставляют проторчать в жарком и влажном павильоне добрых пятнадцать минут.





Другая австралийская достопримечательность, большой кенгуру, пасется рядом и обедает, не обращая внимания на посетителей.



Но больше всего восторгов вызывают обладатели роскошных апартаментов, семья орангутанов, поселившаяся здесь год назад.





Годовалый малыш Берани за двадцать минут умудряется проделать больше, чем среднеактивная панда за год. Шел по ровному — навернулся. Потом орлом взлетел на самый верх — мать восхитились, но еле сняла. Выдала пенделя, чтоб не лез. Задумчиво покачался на канате, грохнулся. Попробовал забраться на ступеньку, не смог. Кажется, решил реветь, но через пару секунд передумал и стал в носу ковырять. Весь в опилках, бодрый, готовый на новые подвиги. Детей от вольера — не увести. Взрослых, впрочем, тоже. Гиду приходится трижды собирать группу, и напоминать, что мы рискуем опоздать на кормление слона.





Слоны значит слоны. Тут их около десятка, и желающих их покормить — море.





Пока служитель раздает морковку, родители наперебой рассказывают детям о слоновьем быте. А дальше — визги, восторги и два ведра чищенной морковки расходятся за десять минут. Возле самого маленького парнишки с морковкой степенное животное терпеливо замирает на несколько минут — пока малыш не соглашается на папины уговоры и не протягивает наконец еду гиганту.





Одни из самых активных обитателей зоопарка — лемуры, не стесняющиеся прыгать по плечам и головам посетителей и брать еду с рук (никаких булок — только полезные и полученные от сотрудников зоопарка овощи).





Несмотря на весьма высокие даже по бельгийским меркам цены, здесь толпы детей, приходящих в зоопарк и с родителями, и с воспитателями. Многие, рассказывают сотрудники, приобретают абонемент на сезон (он длится семь месяцев) по цене 68 и 58 евро за взрослый и детский безлимит соответственно. И заскучать здесь завсегдатаям не дадут. На территории парка есть и многочисленные детские площадки, и много кружков и занятий по интересам.

К примеру, одно из самых популярных развлечений детей помладше — раскопки динозавра.





Для взрослых и детей постарше есть множество познавательных занятий, тем более что у парка есть несколько специализаций. В частности, здесь изучают птиц и рептилий.





































































Пять часов в зоопарке пролетают настолько незаметно, что цитата про «бегемота смотрел» лучше всего передает недоумение посетителя: как закрывается? Мы же еще не догуляли! Надо было точно на целый день идти!