МИНСК, 18 июн — Sputnik. Созвездие знаковых личностей на Площади звезд фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пополнит имя известной певицы Тамары Гвердцители.

Народной артистке России и Грузии будет посвящена плита нового лауреата специальной награды президента Беларуси "Через искусство — к миру и взаимопониманию".

Гвердцители — символ дружбы народов в искусстве. На "Славянском базаре" она почти постоянный участник с самых первых лет.

В 1998 году артистку пригласили гостьей на тогда еще фестиваль польской песни в Витебске. В 2002-м она дебютировала в роли председателя жюри конкурса молодых исполнителей. В нынешнем году имя Гвердцители есть сразу в нескольких концертных программах в Летнем амфитеатре — торжественного открытия форума и сборника "Золотой хит".

У входа на Площадь звезд расположена стела, которую венчает статуэтка девушки с венком в руках. Она является увеличенной копией приза, который ежегодно вручают лауреатам специальной премии президента "Через искусство — к миру и взаимопониманию". В разные годы обладателями награды становились Алла Пугачева, София Ротару, Эдита Пьеха, "Песняры", "Валерий Леонтьев" и другие.