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Имя Гвердцители появится на Площади звезд "Славянского базара"

18.06.2017 19:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Созвездие знаковых личностей на Площади звезд фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пополнит имя известной певицы Тамары Гвердцители.

Народной артистке России и Грузии будет посвящена плита нового лауреата специальной награды президента Беларуси "Через искусство — к миру и взаимопониманию".

Гвердцители — символ дружбы народов в искусстве. На "Славянском базаре" она почти постоянный участник с самых первых лет.

В 1998 году артистку пригласили гостьей на тогда еще фестиваль польской песни в Витебске. В 2002-м она дебютировала в роли председателя жюри конкурса молодых исполнителей. В нынешнем году имя Гвердцители есть сразу в нескольких концертных программах в Летнем амфитеатре — торжественного открытия форума и сборника "Золотой хит".

У входа на Площадь звезд расположена стела, которую венчает статуэтка девушки с венком в руках. Она является увеличенной копией приза, который ежегодно вручают лауреатам специальной премии президента "Через искусство — к миру и взаимопониманию". В разные годы обладателями награды становились Алла Пугачева, София Ротару, Эдита Пьеха, "Песняры", "Валерий Леонтьев" и другие.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Аллею звезд заложили в 2009 году в террасе Летнего амфитеатра, она хороша видна со всех смотровых площадок.

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