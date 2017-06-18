Пивной кубок Радзивиллов и скульптура французского святого. Репортаж из Несвижского музея

Удивительно, как в Несвиже органично сочетаются история и современность. Всякий раз, посещая город, можно открыть для себя что-то новое, необычное и ценное. В том числе — в Несвижском историко-краеведческом музее. Ему же и посвящен этот выпуск проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ ».

Экспозиция музея расположилась в небольшом здании конца ХІХ века. По неподтвержденным данным, оно было построено для ремесленного училища, позднее использовалось военными: в 1920−30-х гг. — польскими, а после Второй мировой войны — советскими.





Около тысячи экспонатов музея размещаются в пяти залах. Первая экспозиция зала «Сберегая самобытность» знакомит посетителей с интерьером крестьянской избы конца XIX — первой четверти ХХ веков. Музейная изба состоит из двух частей: сеней и дома. Мебель, народные костюмы, обувь, предметы ткачества, картины-писанки, гончарная и деревянная посуда собирались сотрудниками музея во время экспедиций по району.









Крестьянскую усадьбу трудно представить без сарая, где хранились сельскохозяйственные орудия труда — приспособления для переноски сена и соломы, сошка, деревянная сечкарня.

Один из самых интересных экспонатов этого зала — борона-плетенка, сделанная без единого гвоздя. Ее возраст составляет более 140 лет.

В этом же зале можно ознакомиться с фотографиями и документами, которые рассказывают о крестьянской жизни в несвижском регионе.

Экспозиция «Торговля и ремесла Несвижчины» перемещает посетителей из деревни на Ратушную площадь Несвижа конца XIX — 1930-х годов. В это время Несвиж — небольшой город, а жизнь горожан бурлит вокруг Ратуши и Ратушной площади. В этом разделе представлен фрагмент мастерской сапожника с оригинальной вывеской 1920−30-х годов на польском языке, имитация торговых рядов: «Лавка гончара», «Лавка медника «и «Мануфактурная лавка».

С помощью архивных документов была создана реконструкция сельтерской будки, которая в конце ХІХ века принадлежала несвижскому мещанину Вульфу Гаху. Интересно, что в 1896 году жители Несвижа подали жалобу минскому губернатору на Городское общественное управление, которое разрешило установить эту будку. Якобы она мешала торговле. Эта жалоба дошла даже до Министерства внутренних дел Российской Империи.

Самой большой является экспозиция «Несвиж на перекрестках эпох», открытие которой состоялось в конце 2016 года. Она рассказывает об основных этапах исторического развития Несвижа с XV века до 1930-х годов и состоит из нескольких разделов.





В разделе «Несвиж и Радзивиллы» представлены копии архивных документов и фотографий, экспонаты, которые связаны с одним из самых могущественных родов Беларуси — князьями Радзивиллами, которые более четырехсот лет владели Несвижем.

Гордостью музея является серебряный пивной кубок Богуслава Радзивилла с оригинальными впаянными 12 монетами, изготовленный в Кенигсберге (теперешнем Калининграде) в 1720—1757 годах. Его автор — немецкий мастер Андреас Юнге І. Крышка украшена посмертной медалью в честь Богуслава Радзивилла.

Существует версия, что кубок был изготовлен по приказу одного из Радзивиллов и хранился на протяжении нескольких столетий в Несвижском замке.

Этот ценный экспонат был приобретен у местного жителя, который нашел его во время сельскохозяйственных работ на своем огороде.





Не менее интересными экспонатами являются предметы из клада, который был найден в 1988 году во время ремонтных работ в подвале бывшего монастыря бенедиктинок. В большом медном чане находился 141 предмет столового обихода из стекла, фарфора и металла конца ХІХ — первой четверти ХХ веков, выпущенный в Польше и Германии. Наибольший интерес представляют графин в виде гуся, две ложки с ручкой-рукоятью в виде клешни рака, декоративная настенная тарелка, ваза на трех фигурных ножках, рюмки и стаканы с вензелями. За последние 50−60 лет — это самый крупный клад, найденный на территории Беларуси.









Раздел «Несвиж религиозный» рассказывает о развитии в городе православия, католицизма и иудаизма. С 2002 года в фондах музея хранится интересный экспонат — фрагмент деревянной скульптуры святого Винсента.





Святой Винсент де Поль — священник, служитель бедных, покровитель сирот и больных — организовывал для простого народа столовые, а также полевые госпитали. Это происходило в середине XVII века во время кровавых восстаний против французской королевской власти. Святой считается покровителем благотворительных организаций, а также больных, сирот и детских домов.

В 1766 году в знак благодарности Богу за прекращение эпидемии чумы в Несвиже на Новом месте (предместье города) жители установили часовню с алтарем святого Винсента. В часовне прикрепили табличку с надписью: «Богу лучшему на славу, св. Винсенту с Феррари, покровителю ордена доминиканцев, основана в 1766 году в июне месяце в честь народа благочестивого».

Когда в конце 1950-х годов часовню разрушили, местная жительница Ванда Балакина сумела спасти фрагмент скульптуры святого Винсента и более сорока лет хранила у себя.

В музее находится очень интересный документ — анкетные данные по городу Несвижу, подготовленные в 1904 году. В нем указывается численность населения — 8949 человек, а также национальный состав города: великорусы, малорусы и белорусы — 35,7%, евреи — 55,1%, поляки — 6,8%, татары — 0,5%, немцы — 0,4%, остальные — 1,5%.

Общественный порядок в этом небольшом городе обеспечивали 1 полицейский надзиратель и 11 городовых. Любопытно, что официально зарегистрированных нищих было всего двое. Также в анкетнике указывалось количество улиц, переулков, предприятий, заработная плата мужчин и женщин, ценники на основные продукты питания.

Раздел «Несвижское наследие» рассказывает о деятельности Несвижской учительской семинарии и других учебных заведений. Тут представлены материалы о писателях Владиславе Сырокомле, Адольфе Янушкевиче, Адаме Богдановиче (отце Максима Богдановича), Якубе Коласе, Кузьме Черном. Жизнь и творчество этих людей некоторое время были связаны с Несвижем.





В этом же разделе выставляются удостоверения учреждений образования разных времен, школьные учебники и принадлежности.

В разделе «Зарисовки несвижского быта» представлены фрагменты жилого интерьера и кабинет чиновника городской ратуши конца ХIХ — начала XX века.

Известно высказывание: «Если войну забыть — начинается новая война, если войну помнить — рождается ненависть». Экспозиция, посвященная военной тематике «Война. Трагедия. Подвиг» освещает военные конфликты ХХ века, которые затронули несвижский регион: Первую мировую войну, Вторую мировую войну (в том числе Великую Отечественную), войну в Афганистане.

В этом разделе представлены фотографии, которые рассказывают об участниках Первой и Второй мировых войн, партизанского движения, освободителей района. Там же можно увидеть личные вещи фронтовиков, немецкого солдата, письма с фронта, награды, материалы о воинах-афганцах, военную амуницию.

Несвижский музей не только проводит экскурсии, но и изучает народные ремесла. Например, кузнечество.

В Несвижском районе сохранились несколько кузниц, но все они находятся в нерабочем состоянии. Одна из них была построена в конце 1920-х годов Павлом Дашко на территории собственной усадьбы на хуторе возле деревни Лань. Она и послужила оригиналом для создания кузницы на территории музея. В музейной кузнице все по-настоящему — есть даже горн с оригинальным кузнечным мехом вековой давности. Около кузницы располагается небольшая пристройка (поветь) с телегами, коновязь, колодец.









К Несвижскому музею относится и квартира-музей художника Михаила Севрука. Представитель западнобелорусского искусства, он был выпускником художественного факультета Виленского университета, учился у Фердинанда Рушчица и Людомира Слендинского. Уроженец Несвижского повета, Севрук прожил в Несвиже около 40 лет.

Исследователи называли его блестящим рисовальщиком и тонким колористом, владевшим всеми техниками эстампа. В его прекрасной графике, живописи, пейзажной акварели, ксилографии и линогравюре чувствуется уникальная литовская школа, которая не похожа на другие.



Музей-квартира Михаила Константиновича Севрука

Произведения и личные вещи мастера были переданы музею по завещанию жены художника и насчитывают более тысячи единиц хранения.

Несвижский музей высоко оценен не только посетителями, но и профессиональным сообществом: в 2008 и 2013 году его признавали лучшим музеем Минской области.

Адрес музея: 222 603, Минская область, город Несвиж, улица Ленинская, 96. Телефон/факс 8 01770 5−18−34.

Время работы: вторник-воскресенье с 8.00 до 17.00 (обед 12.30−13.30), выходной — понедельник.

Входные билеты в 2017 году: для школьников, учащихся колледжей, техникумов и студентов — 1 рубль, для остальных категорий посетителей — 2 рубля.

Экскурсионное обслуживание: для школьников, учащихся колледжей, техникумов и студентов — 3 рубля, для остальных категорий посетителей — 5 рублей. Фотографирование — 50 копеек.

Посещение для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих срочной службы, детей-сирот, детей до 7 лет бесплатное.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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