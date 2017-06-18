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Не стричься три с половиной года. В Париже впервые прошел чемпионат бородачей
19.06.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
Борода Верди и усы Дали. В центре Парижа в минувшие выходные собралась весьма импозантная публика. Здесь впервые состоялся конкурс французских бородачей. За титул чемпиона боролись тридцать человек.
Мужчины выходили на подиум, где их оценивали члены жюри. Судьям предстояло сделать нелегкий выбор — все конкурсанты творчески подошли к участию в соревнованиях.
Победителем в категории «Cамая креативная борода» стал Ришар Палачи. Он отращивал волосы на лице три с половиной года, но не ожидал, что займет первое место.
«Честно говоря, все решилось в последнюю минуту. Я зашел к парикмахеру этим утром, она впервые делала такой дизайн. — говорит Ришар Палачи. — Я несколько раз пробовал нечто подобное сам, ради забавы. Это был эксперимент, и мы решились на такой вариант. Он не идеален, но это сработало».
Соревнования вызвали большой интерес и у менее волосатых людей — конкурс посетили около 200 человек. Для организаторов такое количество зрителей стало приятной неожиданностью. Они сказали, что в следующем году планируют сделать мероприятие еще масштабнее.
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Борода Верди и усы Дали. В центре Парижа в минувшие выходные собралась весьма импозантная публика. Здесь впервые состоялся конкурс французских бородачей. За титул...
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