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Не стричься три с половиной года. В Париже впервые прошел чемпионат бородачей

19.06.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Борода Верди и усы Дали. В центре Парижа в минувшие выходные собралась весьма импозантная публика. Здесь впервые состоялся конкурс французских бородачей. За титул чемпиона боролись тридцать человек.

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Мужчины выходили на подиум, где их оценивали члены жюри. Судьям предстояло сделать нелегкий выбор — все конкурсанты творчески подошли к участию в соревнованиях.

Победителем в категории «Cамая креативная борода» стал Ришар Палачи. Он отращивал волосы на лице три с половиной года, но не ожидал, что займет первое место.

«Честно говоря, все решилось в последнюю минуту. Я зашел к парикмахеру этим утром, она впервые делала такой дизайн. — говорит Ришар Палачи. — Я несколько раз пробовал нечто подобное сам, ради забавы. Это был эксперимент, и мы решились на такой вариант. Он не идеален, но это сработало».

Соревнования вызвали большой интерес и у менее волосатых людей — конкурс посетили около 200 человек. Для организаторов такое количество зрителей стало приятной неожиданностью. Они сказали, что в следующем году планируют сделать мероприятие еще масштабнее.

 
 
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Борода Верди и усы Дали. В центре Парижа в минувшие выходные собралась весьма импозантная публика. Здесь впервые состоялся конкурс французских бородачей. За титул...

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